विपक्ष के विरोध मार्च पर बीजेपी की आई प्रतिक्रिया, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को बदनाम करने का लगाया आरोप

चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर विपक्षी सांसदों की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैं यहां विरोध प्रदर्शन के लिए आया हूँ। ‘वोट चोर’ ज्ञानेश को इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें पहले जाना चाहिए, उसके बाद बाकी लोग जाएंगे। उन्होंने ‘वोट चोरी’ की है। इसी तरह नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव जीते। इसी तरह उन्होंने हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल में जीत हासिल की। हर कोई जानता है कि वे ‘वोट चोरी’ के जरिए सत्ता में कैसे आए।