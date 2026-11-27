Anant Singh-Anand Mohan: पूर्व सांसद आनंद मोहन और मोकामा के विधायक अनंत सिंह से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र और विधान परिषद सदस्य (MLC) सुनील कुमार सिंह ने इन दोनों बाहुबलियों के मामलों का हवाला देते हुए बिहार सरकार पर निशाना साधा है। RJD के इन दोनों नेताओं ने बिहार विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट के दौरान हुए उस 'धोखे' को भी याद किया, जब अनंत सिंह की पत्नी और आनंद मोहन के बेटे ने RJD का साथ छोड़कर NDA का समर्थन किया था। RJD नेताओं ने कहा कि गलत काम करने वालों को आखिरकार अपने किए का नतीजा भुगतना ही पड़ता है।