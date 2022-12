'समलैंगिक विवाह से बिगड़ेगा समाज का ताना-बाना, नहीं मिलनी चाहिए मान्यता', राज्यसभा में बोले सुशील मोदी

भाजपा सांसद सुशील मोदी ने राज्यसभा में समलैंगिक विवाह का विरोध करते हुए कहा कि इतने संवेदनशील मामले पर दो जज फैसला नहीं कर सकते हैं। इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए।

'Same-sex marriage will spoil fabric of the society, it should not be recognized', said BJP MP Sushil Modi in Rajya Sabha