दिल्ली में आज विपक्ष का ‘सेव डेमोक्रेसी मार्च’, संसद से चुनाव आयोग तक पैदल निकलेंगे 19 दल, EVM को लेकर क्या है रुख?

सत्ताधारी खेमा पूछ रहा है कि जिस EVM से 2004 में कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन सत्ता में आया, उस पर कांग्रेस अब सवाल क्यों उठा रही है? कांग्रेस का जवाब है कि उसकी लड़ाई सिर्फ मशीन की नहीं, पूरी चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता की है। दरअसल, अप्रैल-मई 2004 में चार चरणों में हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार सभी 543 सीटों पर EVM का इस्तेमाल हुआ। करीब 10 लाख मशीनें लगीं और मतपत्रों की जगह बटन दबाकर वोट डाला गया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार "इंडिया शाइनिंग" अभियान के साथ समय से पहले चुनाव में उतरी थी और जीत को लेकर आश्वस्त मानी जा रही थी, लेकिन उन्हें शिकस्त मिली। कांग्रेस को 145 और भाजपा को 138 सीटें मिलीं। NDA करीब 181 सीटों पर सिमट गया। वाम दलों को लगभग 60 सीटें मिलीं, जिनके बाहरी समर्थन से कांग्रेस के नेतृत्व में UPA सरकार बनी और डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनें।