‘मेरा साढ़ू मेरी पत्नी व मेरे रिश्ते के बारे में निजी सवाल पूछने लगा है’, शख्स के पोस्ट पर सोशल मीडिया पर मिला चौंकाने वाला जवाब

इस स्थिति में व्यक्ति के सामने चुनौती थी कि अपने साढू के साथ वह अपनी सीमाएं कैसे तय करे। वह यह भी नहीं चाहता था कि उनकी दोस्ती टूट जाए और उसे गलत भी नहीं समझे। इसके अलावा वह अपनी पत्नी को लेकर भी सतर्क है। वह नहीं चाहता कि पत्नी को यह महसूस ना हो कि वह उससे कुछ छिपा रहा है।