बंगाल उपचुनाव: कांग्रेस ने लगाया वोटों की लूट का आरोप, रेजीनगर में भी मतगणना पर उठाए सवाल

नंदीग्राम उपचुनाव को लेकर कांग्रेस नेता पूजा रॉय चौधरी ने कहा कि मतदान के दिन चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नहीं कराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटों की लूट हुई। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया होगा। चौधरी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्हें लगा कि लोग भाजपा को पसंद नहीं कर रहे थे। नंदीग्राम उपचुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित किए जा रहे हैं। यहां भूपतिनाथ प्रधान मेमोरियल ग्रामीण विकास सोसायटी में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला पुलिस के साथ केंद्रीय बलों को भी तैनात किया गया है।