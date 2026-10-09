बंगाल उपचुनाव: कांग्रेस ने लगाया वोटों की लूट का आरोप, रेजीनगर में भी मतगणना पर उठाए सवाल

West Bengal bypoll result (Photo-ANI)
West Bengal Bypoll Result : कोलकाता। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना के बीच कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। नंदीग्राम में कांग्रेस नेता पूजा रॉय चौधरी ने मतदान के दिन वोटों की लूट का आरोप लगाया। वहीं, मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल्लाहिल काफी ने मुख्यमंत्री पर चुनाव में सुनियोजित धांधली और मतगणना में हेरफेर का आरोप लगाया।
नंदीग्राम उपचुनाव को लेकर कांग्रेस नेता पूजा रॉय चौधरी ने कहा कि मतदान के दिन चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नहीं कराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटों की लूट हुई। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया होगा। चौधरी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्हें लगा कि लोग भाजपा को पसंद नहीं कर रहे थे। नंदीग्राम उपचुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित किए जा रहे हैं। यहां भूपतिनाथ प्रधान मेमोरियल ग्रामीण विकास सोसायटी में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला पुलिस के साथ केंद्रीय बलों को भी तैनात किया गया है।
मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल्लाहिल काफी ने भी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नतीजे ठीक वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, जैसा मुख्यमंत्री ने पहले अनुमान जताया था। मुख्यमंत्री ने 1.20 लाख मतों के अंतर से जीतने की बात कही थी। काफी ने आरोप लगाया कि अलग-अलग मतदान केंद्रों पर भाजपा और कांग्रेस को मिलने वाले मतों का हिसाब पहले से तय कर लिया गया था। उन्होंने दावा किया कि मतगणना के दौरान सामने आ रहे आंकड़े पश्चिम बंगाल में चुनाव में सुनियोजित धांधली और मतों की गिनती में हेरफेर की ओर इशारा करते हैं।
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