बंगाल उपचुनाव: रेजीनगर में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, शंखराव सरकार की जीत पर सुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा?

West Bengal Rejinagar By Election Result 2026: कोलकाता। पश्चिम बंगाल की रेजीनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार शंखराव सरकार ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने आम जनता उन्नयन पार्टी के उम्मीदवार गोलाम नबी आजाद (रॉबिन) को 75,816 मतों के भारी अंतर से हराया। शंखराव सरकार को कुल 1,29,914 वोट मिले, जबकि गोलाम नबी आजाद को 54,098 मत हासिल हुए। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुल्लाहिल काफी रहे। उनको 6,168 मतों से संतोष करना पड़ा। जीत के बाद शंखराव सरकार ने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि भाजपा के चुनाव चिह्न कमल की जीत है। वहीं, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इसे ऐतिहासिक जनादेश बताते हुए रेजीनगर के मतदाताओं का आभार जताया।