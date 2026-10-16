‘प्रदर्शन से नहीं, सरकार की पाबंदियों से ठप होता है कारोबार’, अभिजीत दीपके ने ऐसा क्यों कहा?

Right to Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन से कारोबार को नुकसान नहीं होता। परेशानी तब बढ़ती है, जब शहर में पाबंदियां लगाई जाती हैं, इंटरनेट बंद किया जाता है और लोगों के आने-जाने पर रोक लगती है। उन्होंने कहा कि सरकार से सवाल पूछना और अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है।