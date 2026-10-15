‘यह सिर्फ मेरी बेटी की लड़ाई नहीं, हर बेटी की लड़ाई है’, अंकिता की मां की भावुक अपील

बता दें कि मीडिया से बात करते हुए अंकिता भंडारी की मां ने समाज के लोगों से अपनी लड़ाई में साथ देने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोगों ने पहले उनका और उनकी बेटी अंकिता का साथ दिया था, उसी तरह आगे भी उनका समर्थन जारी रखें। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि मैं समाज से कहना चाहती हूं कि जैसे आपने पहले मेरा और मेरी बेटी अंकिता का साथ दिया, वैसे ही आगे भी मेरे साथ खड़े रहिए। यह सिर्फ मेरी बेटी की लड़ाई नहीं है, बल्कि हर बेटी की लड़ाई है। अंकिता की मां की इस अपील के जरिए उन्होंने मामले में न्याय की मांग को दोहराया और लोगों से इस लड़ाई में एकजुट रहने का आग्रह किया।