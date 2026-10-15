16 अक्टूबर को CJP के प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी दिल्ली पुलिस, हाईकोर्ट को दिया भरोसा

हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका अनिल कुमार गुप्ता ने दाखिल की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह कनॉट प्लेस स्थित पालिका बाजार में रेहड़ी लगाते हैं। उन्होंने कनॉट प्लेस और सेंट्रल दिल्ली के अन्य इलाकों में प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में CJP को सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस या किसी ऐसे स्थान पर आंदोलन, प्रदर्शन, मार्च अथवा सभा आयोजित करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसे प्रदर्शन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन पुरी ने दलील दी कि कनॉट प्लेस प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल नहीं है और वहां प्रदर्शन होने से कारोबारियों को भारी नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि दशहरा नजदीक है और ऐसे में प्रस्तावित प्रदर्शन को रोका जाना चाहिए।