ट्रेनें रोकी, बॉर्डर सील और 35 हजार जवान तैनात, CJP के प्रदर्शन पर संजय राउत का केंद्र सरकार पर हमला

प्रशासन ने राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 35 हजार से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पूरी नई दिल्ली को 20 ऑपरेशनल जोन में बांटा गया है। हिरासत में लिए गए लोगों को रखने के लिए छत्रसाल स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम और यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत 6 स्थानों को अस्थायी केंद्र बनाया गया है। दिल्ली पुलिस की सिफारिश पर करीब 57 मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट बंद किए गए हैं और ट्रेनों की आवाजाही सीमित कर दी गई है। वहीं, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलने और वहां से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द या री-शेड्यूल किया गया है।