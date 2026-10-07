दिल्ली के सीमापुरी में 3 मंजिला इमारत ढही, मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से कहा है कि घटनास्थल के आसपास भीड़ न जुटाएं और सड़क किनारे वाहन खड़े न करें, ताकि एंबुलेंस, दमकल की गाड़ियों और अन्य राहत एवं बचाव वाहनों को आने-जाने में किसी तरह की परेशानी न हो। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे मौके पर तैनात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें और राहत अभियान को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें।