विरोध के बीच सिक्किम पहुंचे दुष्यंत कुमार गौतम, 19 अक्टूबर को लेंगे राज्यपाल पद की शपथ

बता दें कि दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम के राज्यपाल पद पर नियुक्ति को लेकर उत्तराखंड से लेकर सिक्किम तक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। उत्तराखंड की 19 साल की अंकिता भंडारी की 2022 में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कथित ‘वीआईपी कनेक्शन’ की जांच की मांग उठ रही है। अंकिता के माता-पिता ने गौतम की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि सीबीआई जांच पूरी होने तक उनकी नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। परिवार और प्रदर्शनकारियों ने मामले में कथित वीआईपी की भूमिका की जांच की मांग की है। इन आरोपों और मांगों के बीच कांग्रेस ने भी गौतम की नियुक्ति के खिलाफ प्रदर्शन किया है।