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विरोध के बीच सिक्किम पहुंचे दुष्यंत कुमार गौतम, 19 अक्टूबर को लेंगे राज्यपाल पद की शपथ

Dushyant Kumar Gautam: अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर हो रहे विरोध के बीच सिक्किम के राज्यपाल-नामित दुष्यंत कुमार गौतम गंगटोक पहुंचे। वह 19 अक्टूबर 2026 को लोक भवन में राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। उनकी नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए सीबीआई जांच पूरी होने तक नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की।
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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Oct 18, 2026

Dushyant Kumar Gautam

विरोध के बीच सिक्किम पहुंचे दुष्यंत कुमार गौतम, फोटो सोर्स- ANI

Dushyant Kumar Gautam Protest: अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शनों के बीच सिक्किम के राज्यपाल-नामित दुष्यंत कुमार गौतम रविवार को गंगटोक पहुंचे। वह 19 अक्टूबर 2026 को लोक भवन में राज्यपाल पद की शपथ लेंगे।

दुष्यंत कुमार गौतम के बुरटुक हेलीपैड पहुंचने पर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सिक्किम विधानसभा की उपाध्यक्ष राजकुमारी थापा, मंत्रिपरिषद के सदस्य, विधायक, गंगटोक नगर निगम के मेयर और पार्षद मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार, अन्य सलाहकार, विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी स्वागत के लिए पहुंचे।

अंकिता भंडारी मामले को लेकर हो रहा विरोध

बता दें कि दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम के राज्यपाल पद पर नियुक्ति को लेकर उत्तराखंड से लेकर सिक्किम तक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। उत्तराखंड की 19 साल की अंकिता भंडारी की 2022 में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कथित ‘वीआईपी कनेक्शन’ की जांच की मांग उठ रही है। अंकिता के माता-पिता ने गौतम की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि सीबीआई जांच पूरी होने तक उनकी नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। परिवार और प्रदर्शनकारियों ने मामले में कथित वीआईपी की भूमिका की जांच की मांग की है। इन आरोपों और मांगों के बीच कांग्रेस ने भी गौतम की नियुक्ति के खिलाफ प्रदर्शन किया है।

गंगटोक में भी कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

सिक्किम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी दुष्यंत कुमार गौतम की नियुक्ति के विरोध में गंगटोक में प्रदर्शन किया। पार्टी ने मांग की कि अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच पूरी होने तक उनकी नियुक्ति वापस ली जाए। कांग्रेस ने इस मामले में कथित वीआईपी कनेक्शन की जांच पूरी होने तक नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग उठाई है।

9 अक्टूबर को गंगटोक स्थित लोक भवन में राज्यपाल पद की शपथ लेंगे

हालांकि, गौतम के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को लेकर जांच और संबंधित तथ्यों के बीच अंतर करना जरूरी है। उनका नाम विवाद में सामने आने और प्रदर्शनकारियों की मांगों का उल्लेख आरोपों को साबित नहीं करता। अब दुष्यंत कुमार गौतम 19 अक्टूबर को गंगटोक स्थित लोक भवन में राज्यपाल पद की शपथ लेंगे।

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Updated on:

18 Oct 2026 04:46 pm

Published on:

18 Oct 2026 04:46 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / विरोध के बीच सिक्किम पहुंचे दुष्यंत कुमार गौतम, 19 अक्टूबर को लेंगे राज्यपाल पद की शपथ

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