‘SIR के कारण बंगाल को नुकसान हुआ’, ममता बनर्जी का आरोप- ज्ञानेश कुमार ने वोटों की गिनती प्रभावित की

रैली में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान EVM, लोकतंत्र, संविधान, लोगों के अधिकारों और मतगणना के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने सिर्फ वोट गायब नहीं किए, बल्कि केंद्रीय स्तर पर सिस्टम को हाईजैक कर बंगाल चुनाव की पूरी मतगणना ही गायब कर दी। ममता ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से एक करोड़ से अधिक लोगों के नाम हटा दिए गए थे। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस चुनाव में हारी नहीं, बल्कि उसे हराया गया। उन्होंने राजनीतिक तरीके से इसका जवाब देने और अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही।