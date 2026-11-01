‘मोदी जी की जान ज्ञानेश कुमार में है’, राहुल गांधी ने हाथ में ‘तोता’ लेकर वोट चोरी के खिलाफ किया प्रदर्शन

Rahul Gandhi Parrot Protest: दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को INDIA गठबंधन की ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली के दौरान कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाथ में तोता लेकर केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तंज कसा। उन्होंने प्रतीकात्मक अंदाज में कहा, ‘राजा की जान तोते में थी और मोदी जी की जान ज्ञानेश कुमार में है।’ राहुल गांधी के इस प्रदर्शन के जरिए विपक्ष ने चुनाव आयोग और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया।