‘मोदी-शाह भी नहीं बचेंगे’, राहुल गांधी ने चेतावनी देते हुए कहा- ‘वोट चोरी’ पर ज्ञानेश कुमार को जाना पड़ेगा जेल

INDIA Bloc Rally: दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को INDIA गठबंधन की ‘दिल्ली चलो’ रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार ने EVM और मतदाता सूची से 13.5 करोड़ नाम हटाकर कथित तौर पर वोट चोरी की है। राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले में ज्ञानेश कुमार को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है।