‘वोट चोरों’ के खिलाफ शुरू हुआ नया महाभारतट, तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए शकुनि के खेल का किया जिक्र

तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में महाभारत के पात्र शकुनि का जिक्र करते हुए कहा कि सभी जानते हैं कि शकुनि ने महाभारत में किस तरह का खेल खेला था। उन्होंने कहा कि महाभारत की शुरुआत युद्ध के मैदान से नहीं, बल्कि पासों के खेल से हुई थी। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में भी शकुनि अपना खेल खेल रहा है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपक्ष को यह लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है।