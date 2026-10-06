आकाशवाणी भवन में घुसे NSUI और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में, बस से बाहर ले गई पुलिस

Youth Congress workers:चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों के प्रदर्शन के दौरान मंगलवार को आकाशवाणी भवन परिसर में प्रवेश करने वाले NSUI और भारतीय युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को बस में बैठाया और उन्हें आकाशवाणी भवन परिसर से बाहर ले जाया गया। इस दौरान मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही।