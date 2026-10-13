13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

समाचार

Nuts for Fasting: व्रत में कमजोरी मह्सूस होने लगती है, हार्वर्ड की इस गाइड से जानें कौन से नट्स हैं बेस्ट

Nuts for Fasting: व्रत के दौरान कमजोरी और थकान से परेशान हैं? जानिए उपवास में कौन से नट्स (ड्राई फ्रूट्स) खाने चाहिए, इनके वैज्ञानिक फायदे और व्रत में ऊर्जावान रहने के जरूरी टिप्स।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Oct 13, 2026

व्रत के दौरान ऊर्जा और ताकत के लिए कटोरी में रखे हुए मूंगफली बादाम और मेवे

व्रत या उपवास में सुस्ती और थकान दूर करने के लिए मूंगफली, बादाम, काजू और अखरोट जैसे नट्स का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है।- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Gemini)

Nuts for Fasting: व्रत या उपवास के दौरान शरीर में सुस्ती, थकान और कमजोरी महसूस होना काफी आम बात है। जब हम लंबे समय तक कुछ नहीं खाते, तो शरीर का एनर्जी लेवल धीरे-धीरे गिरने लगता है। ऐसे में फलाहार के रूप में सही चीजों का चुनाव करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि दिनभर शरीर में फुर्ती बनी रहे और भूख भी बार-बार न सताए। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और NCBI न्यूट्रिशन रिसर्च के अनुसार, Nuts व्रत के दौरान ऊर्जा का सबसे बेहतरीन जरिया होते हैं। इनमें पाए जाने वाले हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, फाइबर और जरूरी विटामिन्स न सिर्फ कमजोरी को तुरंत दूर करते हैं, बल्कि बार-बार लगने वाली भूख को भी शांत रखते हैं। आइए जानते हैं कि व्रत में कौन-कौन से नट्स खाने चाहिए और इन्हें खाने का सही तरीका क्या है।

उपवास में नट्स खाने के क्या फायदे हैं?

1.भूख कम लगना और पेट भरा रहना- न्यूट्रिशन क्लिनिकल ट्रायल्स के मेटा-एनालिसिस के मुताबिक, नट्स खाने से भूख का अहसास (Hunger) कम होता है। इनमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं।

2. तुरंत और लगातार मिलने वाली ऊर्जा- मेवों में अनसैचुरेटेड फैट्स (Unsaturated Fats) होते हैं, जो शरीर को धीरे-धीरे और लंबे समय तक एनर्जी देते रहते हैं, जिससे व्रत में एकदम से थकावट महसूस नहीं होती।

3. वजन नियंत्रित रहना- भले ही नट्स कैलोरी से भरपूर होते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में खाने पर इनसे वजन नहीं बढ़ता, क्योंकि ये बेवजह की क्रेविंग्स को रोकते हैं।

4. दिल और दिमाग की सेहत- नट्स में मौजूद मैग्नीशियम, विटामिन E और ओमेगा-3 फैटी एसिड शरीर की इम्युनिटी बढ़ाने और दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।

व्रत में कमजोरी दूर करने के लिए खाएं ये Best Nuts

व्रत के दौरान अपने फलाहार में इन नट्स को शामिल करके आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं;

  • बादाम (Almonds)- बादाम में कैल्शियम, विटामिन E और प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। यह हड्डियों को मजबूत बनाता है और व्रत के दौरान होने वाले सिरदर्द या कमजोरी को रोकता है।
  • अखरोट (Walnuts)- अखरोट ओमेगा- 3 फैटी एसिड और फोलेट का बहुत बढ़िया स्रोत है। यह दिमाग को तरोताजा रखता है और व्रत के दौरान ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है।
  • काजू (Cashews)- काजू शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। इसमें मैग्नीशियम और प्रोटीन होता है, जो मसल्स की थकावट को दूर करता है।
  • मूंगफली (Peanuts)- मूंगफली में विटामिन B और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह सस्ती होने के साथ-साथ व्रत में ताकत देने का सबसे आसान जरिया है।
  • पिस्ता (Pistachios)- पिस्ता खाने से शरीर को जरूरी एंटी-ऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स मिलते हैं, जो पाचन को दुरुस्त रखने में मदद करते हैं।

व्रत में नट्स खाते समय रखें इन बातों का ध्यान

नट्स सेहत के लिए जितने फायदेमंद हैं, उन्हें सही तरीके से खाना भी उतना ही जरूरी है;

1.मुट्ठी भर ही खाएं- हार्वर्ड हेल्थ के मुताबिक, एक दिन में लगभग 1 मुट्ठी (यानी लगभग 28-30 ग्राम) नट्स खाना ही पर्याप्त होता है। इससे ज्यादा खाने पर शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जमा हो सकती है।

2. भिगोकर खाना ज्यादा बेहतर- बादाम और अखरोट को रातभर पानी में भिगोकर खाएं। इससे इन्हें पचाना आसान हो जाता है और इनके पोषक तत्व शरीर में जल्दी अवशोषित होते हैं।

3. तले और ज्यादा नमकीन नट्स से बचें- व्रत में नट्स को डीप फ्राई करके या बहुत ज्यादा नमक लगाकर न खाएं। रोस्टेड या सादे नट्स का सेवन ही सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है।

4. फलाहार के साथ मिलाएं- आप नट्स को सादा खाने के अलावा मखाने के साथ भूनकर, दूध में मिलाकर या दही में डालकर भी ले सकते हैं।

Navratri Fasting Energy: क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें व्रत में थकान और कमजोरी से बचने के 6 तरीके

ये भी पढ़ें
feeling tired and holding their head while resting during fasting days

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

13 Oct 2026 07:00 am

Hindi News / News Bulletin / Nuts for Fasting: व्रत में कमजोरी मह्सूस होने लगती है, हार्वर्ड की इस गाइड से जानें कौन से नट्स हैं बेस्ट

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

एमपी में 27% OBC आरक्षण पर दिल्ली में एक घंटे मंथन, सीएम ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा- क्या है कानूनी रास्ते?

mp obc reservation 27 percent cm mohan yadav solicitor general tushar mehta meeting
इंदौर

पत्रिका पड़ताल: दिवाली की खरीददारी में 1 चिंगारी से न्यू मार्केट में मच सकती है तबाही, 8 ट्रांसफॉर्मर बने खतरा

छोले-भटूरे की दुकान में आग (Photo Source - Patrika)
भोपाल

‘अधिकारी तू करके बात करते हैं…’ भोपाल में हॉस्टल की लड़कियों ने की शिकायत, 50 लड़कियों के बीच एक शौचालय

विरोध करती हॉस्टल की लड़कियां (Photo Source - Patrika)
भोपाल

राजस्थान NEET UG Counseling: सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटें फुल, जानिए क्यों खाली रह गईं 1,039 प्राइवेट MBBS सीटें?

rajasthan neet ug counseling
जयपुर

MP में पूर्व सीएम के संसदीय क्षेत्र से बड़ा खुलासा, 12 लोगों के कब्जे में 79 एकड़ जमीन, आदिवासियों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

shivraj singh chouhan sehore forest land encroachment protest
सीहोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.