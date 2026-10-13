Nuts for Fasting: व्रत में कमजोरी मह्सूस होने लगती है, हार्वर्ड की इस गाइड से जानें कौन से नट्स हैं बेस्ट

व्रत या उपवास में सुस्ती और थकान दूर करने के लिए मूंगफली, बादाम, काजू और अखरोट जैसे नट्स का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है।- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Gemini)
Nuts for Fasting: व्रत या उपवास के दौरान शरीर में सुस्ती, थकान और कमजोरी महसूस होना काफी आम बात है। जब हम लंबे समय तक कुछ नहीं खाते, तो शरीर का एनर्जी लेवल धीरे-धीरे गिरने लगता है। ऐसे में फलाहार के रूप में सही चीजों का चुनाव करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि दिनभर शरीर में फुर्ती बनी रहे और भूख भी बार-बार न सताए। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और NCBI न्यूट्रिशन रिसर्च के अनुसार, Nuts व्रत के दौरान ऊर्जा का सबसे बेहतरीन जरिया होते हैं। इनमें पाए जाने वाले हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, फाइबर और जरूरी विटामिन्स न सिर्फ कमजोरी को तुरंत दूर करते हैं, बल्कि बार-बार लगने वाली भूख को भी शांत रखते हैं। आइए जानते हैं कि व्रत में कौन-कौन से नट्स खाने चाहिए और इन्हें खाने का सही तरीका क्या है।
1.भूख कम लगना और पेट भरा रहना- न्यूट्रिशन क्लिनिकल ट्रायल्स के मेटा-एनालिसिस के मुताबिक, नट्स खाने से भूख का अहसास (Hunger) कम होता है। इनमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं।
2. तुरंत और लगातार मिलने वाली ऊर्जा- मेवों में अनसैचुरेटेड फैट्स (Unsaturated Fats) होते हैं, जो शरीर को धीरे-धीरे और लंबे समय तक एनर्जी देते रहते हैं, जिससे व्रत में एकदम से थकावट महसूस नहीं होती।
3. वजन नियंत्रित रहना- भले ही नट्स कैलोरी से भरपूर होते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में खाने पर इनसे वजन नहीं बढ़ता, क्योंकि ये बेवजह की क्रेविंग्स को रोकते हैं।
4. दिल और दिमाग की सेहत- नट्स में मौजूद मैग्नीशियम, विटामिन E और ओमेगा-3 फैटी एसिड शरीर की इम्युनिटी बढ़ाने और दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।
व्रत के दौरान अपने फलाहार में इन नट्स को शामिल करके आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं;
नट्स सेहत के लिए जितने फायदेमंद हैं, उन्हें सही तरीके से खाना भी उतना ही जरूरी है;
1.मुट्ठी भर ही खाएं- हार्वर्ड हेल्थ के मुताबिक, एक दिन में लगभग 1 मुट्ठी (यानी लगभग 28-30 ग्राम) नट्स खाना ही पर्याप्त होता है। इससे ज्यादा खाने पर शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जमा हो सकती है।
2. भिगोकर खाना ज्यादा बेहतर- बादाम और अखरोट को रातभर पानी में भिगोकर खाएं। इससे इन्हें पचाना आसान हो जाता है और इनके पोषक तत्व शरीर में जल्दी अवशोषित होते हैं।
3. तले और ज्यादा नमकीन नट्स से बचें- व्रत में नट्स को डीप फ्राई करके या बहुत ज्यादा नमक लगाकर न खाएं। रोस्टेड या सादे नट्स का सेवन ही सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है।
4. फलाहार के साथ मिलाएं- आप नट्स को सादा खाने के अलावा मखाने के साथ भूनकर, दूध में मिलाकर या दही में डालकर भी ले सकते हैं।
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