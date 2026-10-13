Nuts for Fasting: व्रत में कमजोरी मह्सूस होने लगती है, हार्वर्ड की इस गाइड से जानें कौन से नट्स हैं बेस्ट

Nuts for Fasting: व्रत या उपवास के दौरान शरीर में सुस्ती, थकान और कमजोरी महसूस होना काफी आम बात है। जब हम लंबे समय तक कुछ नहीं खाते, तो शरीर का एनर्जी लेवल धीरे-धीरे गिरने लगता है। ऐसे में फलाहार के रूप में सही चीजों का चुनाव करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि दिनभर शरीर में फुर्ती बनी रहे और भूख भी बार-बार न सताए। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और NCBI न्यूट्रिशन रिसर्च के अनुसार, Nuts व्रत के दौरान ऊर्जा का सबसे बेहतरीन जरिया होते हैं। इनमें पाए जाने वाले हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, फाइबर और जरूरी विटामिन्स न सिर्फ कमजोरी को तुरंत दूर करते हैं, बल्कि बार-बार लगने वाली भूख को भी शांत रखते हैं। आइए जानते हैं कि व्रत में कौन-कौन से नट्स खाने चाहिए और इन्हें खाने का सही तरीका क्या है।