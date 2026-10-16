Dussehra School Holidays 2026:पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली – NCR, उत्तर प्रदेश (UP), हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों में कब है छुट्टी, जानिए पूरा शेड्यूल

Dussehra Holiday List 2026: शारदीय नवरात्रि शुरू होते ही बच्चों को दशहरा और विजयादशमी की छुट्टियों का इंतजार रहता है। इस दौरान देश के अलग-अलग राज्यों में त्योहारों की रौनक देखने को मिलती है। कहीं दुर्गा पूजा के भव्य पंडाल सजाए जाते हैं, तो कहीं गरबा, रामलीला और रावण दहन के कार्यक्रम होते हैं। त्योहारों के इस मौसम में स्कूलों में भी छुट्टियां रहती हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के साथ-साथ अभिभावक भी जानना चाहते हैं कि उनके राज्य में स्कूल कब से बंद रहेंगे और दोबारा कब खुलेंगे। हालांकि, छुट्टियों की तारीख हर राज्य और स्कूल में अलग हो सकती है। यह राज्य के शिक्षा विभाग और स्कूल के छुट्टी कैलेंडर पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं कि राजस्थान से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार तक दशहरे पर स्कूलों में कब से कब तक छुट्टियां रह सकती हैं।