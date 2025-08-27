किड्स कॉर्नर- चित्र देखो कहानी लिखो 43 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (20 अगस्त 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 43 में भेजी गई कहानियों में यह कहानियां सराहनीय रही हैं।

घमंडी मोर और सच्ची सुंदरता

एक बार की बात है कि एक हरे-भरे जंगल में चार पक्षी रहते थे- मोर, कौआ, तोता और सारस। मोर अपनी रंग-बिरंगे पंखों पर बहुत घमंड करता था। वह हमेशा अपने पंख फैलाकर इतराता और बाकी पक्षियों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। एक दिन मोर ने सबको बुलाया और कहा- देखो मेरे पंख कितने सुंदर है। तुम सब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तुम सबकी शक्ल-सूरत तो बहुत साधारण है। कौआ बोला- सच है कि तुम सुंदर हो, परंतु सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। तोते ने भी कहा, मैं तो लोगों को हंसाता हूं और बातें करता हूं, इससे मुझे खुशी मिलती है। सारस ने शांत स्वर में कहा, मैं दूर-दूर तक उड़ता हूं और तालाबों से मछलियां पकड़ता हूं। मैं तो अपने काम में खुश हूं। लेकिन मोर सबकी बातों को नजरअंदाज करके फिर से नाचने लगा। अचानक बारिश शुरू हो गई। सब पक्षी उड़कर पेड़ पर चले गए लेकिन मोर भारी पंखों के कारण उड़ नहीं पाया। वह भीग गया और कांपने लगा। तब सारस नीचे आया और बोला, सिर्फ सुंदरता से कोई महान नहीं बनता, समझदारी और विनम्रता भी जरूरी होती है। मोर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबसे माफी मांगी और कहा, अब मैं किसी को कम नहीं समझूंगा। उस दिन से चारों पक्षी अच्छे दोस्त बन गए और मिलजुलकर रहने लगे।

योगिता चौधरी,उम्र-9वर्ष

हमारे पास जो है उसमें खुश रहना चाहिए

एक कौवा था जो खुद को बहुत कुरूप मानता था और हमेशा उदास रहता था। उसने जंगल में एक हंस को देखा और उसके सफेद और सुंदर रंग से बहुत प्रभावित हुआ। कौवे ने सोचा कि हंस बहुत खुश होगा तो कौवा हंस के पास गया और उससे पूछा कि क्या वह अपनी सुंदरता के कारण बहुत खुश है। हंस ने जवाब दिया कि वह भी उतना खुश नहीं है और उसे लगता है कि एक तोता शायद और भी सुंदर और खुश है तो कौवा और हंस तोते के पास गये और उससे पूछा कि क्या वह अपनी सुंदरता से खुश है। तोते ने कहा कि वह भी दूसरों की तरह नहीं है और उसने कौवे को बताया कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी मोर है। कौवा, हंस और तोता जब मोर के पास गये, तो उन्होंने मोर से पूछा कि क्या वह दुनिया का सबसे सुन्दर और खुश पक्षी है। मोर ने कौवे को बताया कि वह अपनी सुंदरता से कभी-कभी दुखी भी होता है। उसने कौवे को बताया कि वह अपनी सुंदरता के कारण ही चिडिय़ाघर में कैद रहता है। तब सभी पक्षियों ने निर्णय लिया कि हमें कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी खूबियों पर ध्यान देना चाहिए और जो हमारे पास है, उसमें खुश रहना चाहिए।

हिमांशी चबरवाल,उम्र-10वर्ष