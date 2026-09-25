नेतन्याहू के आरोपों पर भड़के ममदानी, बोले- झूठ नहीं बदल सकते ICC वारंट की सच्चाई

उन्होंने ममदानी पर हमास का समर्थन करने वाले लोगों के साथ जुड़े होने का भी आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने उन्हें UNGA को संबोधित करने से रोकने की कोशिश की थी। आपकी पत्नी ने 7 अक्टूबर के नरसंहार की तारीफ करने वाली एक पोस्ट को लाइक किया। उन्होंने एक और पोस्ट को लाइक किया जिसमें कहा गया था कि तेल अवीव का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। आप इनमें से किसी भी बात की निंदा करने से इनकार करते हैं। आप इजराइल पर बार-बार नरसंहार का झूठा आरोप लगाते हैं। मिस्टर ममदानी, आप मुझे यहां आने से रोकने की कोशिश करते हैं। आपने मुझे चुप कराने की कोशिश की। लेकिन, आप मुझे चुप नहीं करा सकते। आप सच को चुप नहीं करा सकते।