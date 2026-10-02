10 अक्टूबर को पितृपक्ष अमावस्या पर शनिश्चरी अमावस्या का संयोग, जानें पितृदोष और शनि के उपाय

इस बार सर्वपितृमोक्ष के साथ-साथ शनिश्चरी अमावस्या का संयोग भी बन रहा है। यह साल की एकमात्र शनिश्चरी अमावस्या (Shanishchari Amavasya) होगी। जिस दिन अमावस्या तिथि शनिवार को आती है तो यह संयोग बनता है। पंडितों के अनुसार यह दिन शनिदेव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ होता है। श्रद्धालु शनि मंदिर में दर्शन कर तिल के तेल का दीपक अर्पित करेंगे तथा काले तिल, उड़द, वस्त्र और अन्न का दान करेंगे। मान्यता है कि सेवा, दान और संयम के साथ की गई शनि उपासना से साढ़े साती, ढैया सहित शनि की महादशा, कष्टों में राहत मिलती है।