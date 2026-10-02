Asian Games 2026: नेत्रा कुमानन ने महिला नौकायान के डिंगी फाइनल में जीता कांस्य

Nethra Kumana Win Bronze medal: जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में भारत की झोली में एक और पदक आया है। दरअसल, नेत्रा कुमानन ने शुक्रवार को महिला नौकायान के डिंगी फाइनल में तीसरा स्थान हासिल करते हुए ब्रॉन्ज मेडल (कांस्य पदक) अपने नाम किया। पहली रेस में नेत्रा कुमानन छठे स्थान पर रहीं, जबकि दूसरी रेस में जीत हासिल की। कुल मिलाकर उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया। 29 वर्षीय भारतीय महिला नाविक कायोह यॉट हार्बर में थाइलैंड की सोफिया गेल मॉन्टगोमरी और सिंगापुर की एंग जानिया से पीछे रहीं। थाइलैंड की सोफिया गेल मॉन्टगोमरी ने गोल्ड मेडल जीता जबकि एंग जानिया ने सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया।