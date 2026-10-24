अमेरिका फिर करेगा ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन? डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी- हार नहीं मानी तो फिर होगा एक्शन

फोर्ट मायर्स रैली में ट्रंप ने ईरान पर पड़ रहे आर्थिक दबाव का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि ईरान में भारी महंगाई है और वह गंभीर आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैन्य और आर्थिक उपायों ने तेहरान के पास अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सैन्य अभियान को होर्मुज स्ट्रेट के आसपास अमेरिकी नौसैनिक अभियानों से भी जोड़ा और दावा किया कि अमेरिकी नौसेना ईरान के खिलाफ नाकाबंदी लागू कर रही है जबकि अन्य जहाजों को गुजरने दे रही है। उन्होंने कहा कि संघर्ष के बावजूद रणनीतिक जलमार्ग से तेल की ढुलाई बढ़ी है।