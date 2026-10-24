24 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

समाचार

अमेरिका फिर करेगा ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन? डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी- हार नहीं मानी तो फिर होगा एक्शन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से सैन्य हमले की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर तेहरान वाशिंगटन के साथ समझौता करने में नाकाम रहा तो अमेरिकी सेना ईरान पर एक और दौर के हमले कर सकती है।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Vinay Shakya

Updated: 24 Oct 2026, 12:29 PM IST

Donald Trump warns Iran of military action

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (सोर्स- IANS)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से सैन्य हमले की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर तेहरान वाशिंगटन के साथ समझौता करने में नाकाम रहा तो अमेरिकी सेना ईरान पर एक और दौर के हमले कर सकती है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान पहले ही हार का सामना कर चुका है, फिर भी सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है।

सैन्य अभियान चलाएगा अमेरिका

फ्लोरिडा के फोर्ट मायर्स में रिपब्लिकन चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- अगर कूटनीतिक कोशिशें नाकाम रहीं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को दोहरा सकता है। ट्रंप ने समर्थकों से कहा- हम एक और छोटा एपिक फ्यूरी कर सकते हैं या वे मान जाएंगे। अगर वे समझदार हैं तो बस कहेंगे, चलिए काम की बात करते हैं।

ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब वह सैन्य अभियान को सफल बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही तेहरान पर परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने वाले समझौते को स्वीकार करने का दबाव बना रहे हैं।

ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का जिक्र

ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दो अमेरिकी सैन्य अभियानों, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का जिक्र किया और दावा किया कि इनसे ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता नष्ट हो गई है और उसकी सेना व अर्थव्यवस्था बुरी तरह कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को तबाह कर दिया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि बाद के अभियानों ने शुरुआती हमलों को और मजबूत किया। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि ईरान को एक और दौर की सैन्य कार्रवाई से बचने के लिए किन शर्तों को मानना होगा। ट्रंप ने कहा- हमने उन्हें सैन्य, वित्तीय और अन्य तरीकों से हराया है और अब हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह काम पूरा हो। उनके बयान से संकेत मिलता है कि वाशिंगटन समझौते की संभावना पर विचार करते हुए भी सैन्य दबाव बनाए रखने के लिए तैयार है।

संघर्ष खत्म करने के सवाल पर क्या बोले ट्रंप?

फ्लोरिडा के टीवी चैनल विंक-टीवी को दिए एक अलग इंटरव्यू में ट्रंप ने संघर्ष के खत्म होने को लेकर भी ऐसी ही राय रखी। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। यह किसी न किसी तरह खत्म होगा, समझौते से या किसी और तरीके से। ट्रंप ने संघर्ष खत्म होने की कोई समय सीमा नहीं बताई और न ही यह बताया कि बातचीत चल रही है या नहीं।

ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना अमेरिकी सैन्य अभियानों का सबसे बड़ा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें इस खतरे को रोकने में नाकाम रही थीं। सैन्य कार्रवाई के नतीजों को देखते हुए यह फैसला लेना उनके लिए आसान नहीं था। टीवी इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मुझे ईरान पर हमला करना पड़ा, वरना उसके पास परमाणु हथियार होता। उन्होंने इस अभियान में बी-2 बमवर्षक विमानों के इस्तेमाल का भी बचाव किया और कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ईरान के पास परमाणु हथियार होता।

ईरान पर आर्थिक दबाव का जिक्र

फोर्ट मायर्स रैली में ट्रंप ने ईरान पर पड़ रहे आर्थिक दबाव का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि ईरान में भारी महंगाई है और वह गंभीर आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैन्य और आर्थिक उपायों ने तेहरान के पास अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सैन्य अभियान को होर्मुज स्ट्रेट के आसपास अमेरिकी नौसैनिक अभियानों से भी जोड़ा और दावा किया कि अमेरिकी नौसेना ईरान के खिलाफ नाकाबंदी लागू कर रही है जबकि अन्य जहाजों को गुजरने दे रही है। उन्होंने कहा कि संघर्ष के बावजूद रणनीतिक जलमार्ग से तेल की ढुलाई बढ़ी है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Oct 2026, 12:29 PM IST

Published on:

Hindi News / News Bulletin / अमेरिका फिर करेगा ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन? डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी- हार नहीं मानी तो फिर होगा एक्शन

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

खंडवा में रात 2 बजे तक गूंजता रहा तेज डीजे, दो पर केस दर्ज

नवदुर्गा माता विसर्जन जुलूस के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाकर ध्वनि प्रदूषण किया
खंडवा

सिंहस्थ 2028… ओंकारेश्वर में 98 प्रभावित परिवारों की सूची गायब, दूसरे दिन भी सर्वे पर ब्रेक

Singhastha 2028
खंडवा

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, लाभान्वित होंगे 11 करोड़ किसान

major announcement by shivraj singh chouhan for 11 crore farmers
भोपाल

बीना अस्पताल में बाहर से यूरिन जांच कराने पर भड़की कलेक्टर, लैब टेक्नीशियन को लगाई फटकार

Collector furious over urine tests being conducted outside Bina Hospital; reprimands lab technician.
सागर

नगर निगम : नगरीय क्षेत्र में 22 वार्डों में औसत से 10-15 % कम-ज्यादा आबादी, परिसीमन से घट- बढ़ सकते हैं वार्ड

Municipal Corporation Khandwa
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.