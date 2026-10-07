25 साल का नेतृत्व, विकास की नई तस्वीर

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी विकास दृष्टि सामने आई। जनधन, स्वच्छ भारत, उज्ज् वला, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने प्राथमिकताएं व्यापक बनाई। मोदी सरकार के 12 वर्षों में बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, रेलवे, सड़क, विमानन, ऊर्जा, रक्षा उत्पादन और सामाजिक सुरक्षा में विस्तार हुआ। इन 12 वर्षों में रक्षा उत्पादन चार गुना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सात गुना और मोबाइल फोन उत्पादन 35 गुना बढ़ा है। 'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत', डिजिटल क्रांति, स्टार्टअप इंडिया ने युवा युवा भारत की आकांक्षाओं को ऊर्जा दी है।