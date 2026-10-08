पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख : संविधान का मखौल

जयपुर के नवनिर्वाचित महापौर सुनील कोठारी ने पार्षदों की जोनवार बैठकों का सिलसिला शुरू किया है, यह अच्छी बात है। लेकिन विद्याधर नगर जोन की बैठक में कुछ महिला पार्षदों के पति या श्वसुर बाकायदा उसी तरह शामिल हुए, जैसे दूसरे निर्वाचित पार्षद। अलवर नगर निगम में तो हद ही हो गई। यहां नवनिर्वाचित मेयर सुमनलता पार्षदों की समस्याओं की सुनवाई करने के बजाय खुद मोबाइल देखती रहीं और सभापति रहे उनके पति अजय अग्रवाल मेयर की तरह बर्ताव करते नजर आए। अलवर में ही महिला पार्षदों की जगह उनके पतियों के सरकारी बैठकों में शामिल होने की खबरें भी आई हैं। अन्य नगर निगमों व निकायों में भी कमोबेश ऐसे ही हालात दिखने लगे हैं।