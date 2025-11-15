Dining With the Kapoor’s शो का ट्रेलर देख यूजर्स बोले- ‘जब सैफ यहां हैं तो आलिया क्यों नहीं…?’

Dining With the Kapoor's: जैसे संगीत के अलग-अलग घराने हैं ठीक वैसे ही बॉलीवुड में भी कई घराने हैं। इनमें कपूर खानदान, बच्चन फैमिली, खान परिवार जैसे कई नाम शामिल हैं। कोई त्यौहार हो, या इवेंट इन फैमिलीज पर सबकी निगाहें टिकी रहती हैं। अगर बात की जाए बॉलीवुड के सबसे बड़े घराने कपूर खानदान की तो हर कोई इस बात से वाकिफ है कि कपूर फैमिली की पार्टीज बहुत ही शानदार और भव्य होती हैं और हमेशा से रहीं हैं। तकरीबन एक सदी से कपूर खानदान दर्शकों को मनोरंजन करता आ रहा है। मगर अब आपके लिए एक ऐसा शो आने वाला है जो कपूर खानदान की डाइनिंग टेबल पर होने वाले हर एक्शन और ड्रामा को आपकी टीवी स्क्रीन पर लेकर आ रहा है।