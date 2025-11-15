Dining With the Kapoor’s शो का ट्रेलर देख यूजर्स बोले- ‘जब सैफ यहां हैं तो आलिया क्यों नहीं…?’

डाइनिंग विद द कपूर्स शो की एक फोटो। (फोटो सोर्स: netflix_in/instagram)
Dining With the Kapoor's: जैसे संगीत के अलग-अलग घराने हैं ठीक वैसे ही बॉलीवुड में भी कई घराने हैं। इनमें कपूर खानदान, बच्चन फैमिली, खान परिवार जैसे कई नाम शामिल हैं। कोई त्यौहार हो, या इवेंट इन फैमिलीज पर सबकी निगाहें टिकी रहती हैं। अगर बात की जाए बॉलीवुड के सबसे बड़े घराने कपूर खानदान की तो हर कोई इस बात से वाकिफ है कि कपूर फैमिली की पार्टीज बहुत ही शानदार और भव्य होती हैं और हमेशा से रहीं हैं। तकरीबन एक सदी से कपूर खानदान दर्शकों को मनोरंजन करता आ रहा है। मगर अब आपके लिए एक ऐसा शो आने वाला है जो कपूर खानदान की डाइनिंग टेबल पर होने वाले हर एक्शन और ड्रामा को आपकी टीवी स्क्रीन पर लेकर आ रहा है।
बता दें कि OTT प्लेटफॉर्म पर एक नया शो आने वाला है, जिसका नाम है 'डाइनिंग विद द कपूर्स' (Dining With the Kapoor's)। इस शो में आपको कपूर फैमिली की चटपटी गॉसिप्स और ड्रामा देखने को मिलेगा। शो के मेकर्स ने आज ही 'डाइनिंग विद द कपूर्स' का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है।
ट्रेलर की शुरुआत में रणबीर कपूर, करिश्मा कपूर, नीतू सिंह, रणधीर कपूर , सैफ अली खान एक दूसरे को बधाई देते हुए दिख रहे हैं। इस शो में पूरा परिवार शोमैन राज कपूर की 100 वर्षगांठ के मौके पर इकठ्ठा हुआ है। सब एक दूसरे की बातें कर रहे हैं और इसी बीच पता चलता है कि किसी भी डाइनिंग पार्टी में एंट्री करते ही बेबो का पसंदीदा सवाल क्या होता है। वहीं, रणबीर कुकिंग करते नजर आये तो करीना को सबकी गॉसिप जानने में इंटरेस्ट है। ट्रेलर देख कर लग रहा है ये शो काफी मजेदार होने वाला है।
इस ट्रेलर को देखकर सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कोई करिश्मा की तारीफ कर रहा है, तो कोई करींना पर प्यार लुटा रहा है। वहीं, एक यूजर के कमेंट ने लोगों का ध्यान खींचा। आइये जानते हैं कि क्या है वो कमेंट और किसके लिए किया गया है?
दरअसल, ट्रेलर में रणबीर कपूर की पत्नी और अभिनेत्री आलिया भट्ट कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं। इस पर एक यूजर ने कमेंट किया, 'आलिया कहां है?' वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, 'आलिया यहां नहीं हैं, लेकिन सैफ अली खान यहां हैं, ऐसा क्यों?'
वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, 'यहां आलिया क्यों नहीं है। वो भी तो अब कपूर खानदान का हिस्सा है।'
एक यूजर ने लिखा, 'आई लव यू करीना।'
इसके साथ ही अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या भी इस ट्रेलर में नजर आईं, जिनको देखकर कई यूजर्स हैरान हैं कि आखिर वो कपूर फैमिली से क्या ताल्लुक रखती हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, 'नव्या नंदा???'
बता दें कि नव्या के पिता निखिल नंदा हैं, जो राज कपूर की बेटी ऋतु नंदा के बेटे हैं और उनकी शादी अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन के साथ हुई है।
रणधीर कपूर, नीतू कपूर, रीमा जैन, रणबीर कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर खान, सैफ अली खान, रिद्धिमा कपूर साहनी, सहित कपूर फैमिली के और भी सदस्य इस शो का हिस्सा बनने वाले हैं। 21 नवम्बर को स्ट्रीम होने वाले इस शो को आप नेटफ्लिक्स (Netflix) पर देख सकते हैं और इसके कुल 4 एपिसोड हैं।
'डाइनिंग विद द कपूर्स' का ट्रेलर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शो में भरपूर गॉसिप और बातें होने वाली हैं। अब देखना ये है कि कपूर खानदान के लोगों से जुड़ी बातें OTT लवर्स को अपनी और खींचती हैं या नहीं।
