‘मिराई’ एक्टर तेजा सज्जा हुए ‘Oops Moment’ का शिकार, जानिए क्या हुआ था एक्टर के साथ

कपिल के सवाल पर तेजा सज्जा ने बताया, 'किसी फिल्म के सेट पर तो नहीं मगर एक इवेंट में ऐसा हो चुका है। दरअसल, मेरी फिल्म हनुमान का प्री-रिलीज इवेंट था जिसके लिए मुझे एक कुर्ता पहनने को दिया गया। फिल्म की रिलीज को लेकर मैं पहले से ही स्ट्रेस में था तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया और मैं वो कुर्ता पहनकर चला गया। लेकिन वो कुर्ता ट्रांसपेरेंट था। वो ट्रांसपेरेंट था वहां तक भी ठीक था, लेकिन मेरी पैंट थोड़ी नीची थी तो पूरी स्पीच जब मैं दे रहा था, तो बाहर आने के बाद मैंने फोटोज में देखा कि थोड़ा नीचे का बॉडी पार्ट मेरा दिख रहा है।'