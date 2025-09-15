‘मिराई’ एक्टर तेजा सज्जा हुए ‘Oops Moment’ का शिकार, जानिए क्या हुआ था एक्टर के साथ

Teja Sajja Oops Moment: OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इन दिनों कपिल शर्मा का कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3' हर शनिवार टेलीकास्ट होता है। बीते शनिवार के एपिसोड में सुपरहीरो की कहानी लेकर आई थी 'मिराई' फिल्म की स्टार कास्ट। इस एपिसोड में तेजा सज्जा, जगपति बाबू, श्रिया शरण और रितिका नायक ने खूब हंसी-मजाक किया, कुछ रोचक किस्से सुनाए। जहां जगपति बाबू ने 35 सालों के फिल्मी करियर में 170 फिल्मों की बात कहीं, वहीं तेजा सज्जा ने अपने साथ हुए 'Oops Moment' की बात कहीं। जबकि श्रिया शरण ने अपनी लव स्टोरी सुनाई।
शो में जब कपिल शर्मा ने 'मिराई' के लीड एक्टर तेजा सज्जा से पूछा कि अमूमन ऐसा होता है कि फिल्म के सेट पर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की धोती या सारी खुल जाती है, या कपड़ों या मेकउप से जुड़ा कोई हादसा हो जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ मिसहैप हुआ है, क्या तेजा आपके साथ कभी Oops Moment या ऐसा कुछ हुआ है? ये सवाल सुनते ही सबसे पहले तेजा हंसते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि एक बार वो एक इवेंट के दौरान Oops मूमेंट झेल चुके हैं।
कपिल के सवाल पर तेजा सज्जा ने बताया, 'किसी फिल्म के सेट पर तो नहीं मगर एक इवेंट में ऐसा हो चुका है। दरअसल, मेरी फिल्म हनुमान का प्री-रिलीज इवेंट था जिसके लिए मुझे एक कुर्ता पहनने को दिया गया। फिल्म की रिलीज को लेकर मैं पहले से ही स्ट्रेस में था तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया और मैं वो कुर्ता पहनकर चला गया। लेकिन वो कुर्ता ट्रांसपेरेंट था। वो ट्रांसपेरेंट था वहां तक भी ठीक था, लेकिन मेरी पैंट थोड़ी नीची थी तो पूरी स्पीच जब मैं दे रहा था, तो बाहर आने के बाद मैंने फोटोज में देखा कि थोड़ा नीचे का बॉडी पार्ट मेरा दिख रहा है।'
हनुमान एक्टर, तेजा सज्जा का ये Oops Moment सुनकर स्टेज पर मौजूद सभी लोग हंसने लगे और कपिल शर्मा मजाक करते हुए कहा, 'अच्छा तो मतलब पूरी फिल्म दिख गई।' तो तेजा ने भी हंसते हुए जवाब दिया कि 'हां, प्री रिलीज इवेंट में पूरी फिल्म दिख गई।
आपको बता दें कि तेजा सज्जा 'मिराई' से पहले 'ज़ॉम्बी रेड्डी', 'हनुमान' में अपने एक्शन और एक्टिंग का जबरदस्त कमाल दिखा चुके हैं।