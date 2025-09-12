Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टॉलीवुड

इन फोटोज में देखिये कौन हैं ये ‘मिराय’ एक्ट्रेस, जो अल्लू अर्जुन के साथ करना चाहती हैं रोमांस

Who is Ritika Nayak: आज सिनेमाघरों एक फिल्म रिलीज हुई है 'मिराय' जिसमें 'हनु मान' फेम एक्टर 'तेजा सज्जा' मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं. फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस रितिका नायक की मासूमियत लोगों का दिल जीत रही है. आइये जानते हैं रितिका नायक के बारे में कुछ बातें।

मुंबई

Rashi Sharma

Sep 12, 2025

Who is Ritika Nayak
कौन हैं मिराय एक्ट्रेस रितिका नायक। (फोटो सोर्स: ritika_nayak__)

Who is Ritika Nayak: साउथ सिनेमा इन दिनों पौराणिक कथाओं पर ज्यादा जोर दे रहा है, जैसे ‘कार्तिकेय 2’, ‘कांतारा’, ‘हनु मान’, ‘कल्कि’, ‘महावतार नरसिम्हा’, और ‘लोका’ जैसे फिल्मों के नाम इनमें शामिल हैं। साउथ सिनेमा का सुपर हीरो, माइथोलॉजिक और एडवेंचर वाला फॉर्मेट उनके लिए काम भी कर रहा है। इसी लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है और वो नाम है ‘मिराय’। Telugu Film Mirai आज ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है।

मिराय फिल्म पोस्टर। (फोटो सोर्स: ritika_nayak__)

तेजा सज्जा, मांचू मनोज, श्रिया सरन, रितिका नायक, जगपति बाबू और जयराम जैसे कलाकारों से सजी फिल्म 'मिराय' (Mirai) को कार्तिक गट्टामनेनी ने निर्देशित किया है। वहीं, इसके प्रोड्यूसर टीजी विश्व प्रसाद और कीर्ति प्रसाद हैं। आपको बता दें कि इसकी कहानी कार्तिक गट्टामनेनी और मणिबाबू कर्णम ने लिखी है। आपको बता दें कि फिल्म की कहानी नौ ग्रंथों और उनकी सुरक्षा के इर्द-गिर्द बुना गया है।

ये भी पढ़ें

3 साल पुरानी माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म, एक बार फिर OTT पर बनी नंबर 1
OTT
3 साल पुरानी माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म, एक बार फिर OTT पर बनी नंबर 1

खैर, अब ये तो रही फिल्म की बात। अब बात करते हैं फिल्म में लीड रोल में नजर आ रही युवा कलाकार रितिका नायक के बारे में।

मिराय फिल्म के पोस्टर में रितिका नायक। (फोटो सोर्स: ritika_nayak__)

हाल ही में रितिका नायक ने एक इंटरव्यू में पुष्पा फेम एक्टर अल्लू अर्जुन की तारीफ की और उनके साथ काम करने की अपनी इच्छा जाहिर की। रितिका ने बताया, 'मेरे लिए अल्लू अर्जुन के साथ स्क्रीन शेयर करना एक सपने के पूरे होने जैसा होगा।फिर मुझे चाहे कोई भी किरदार मिले, कोई भी फिल्म हो, मेरे लिए उस फिल्म का हिस्सा होना ही बहुत बड़ी बात होगी।'

आइये अब नजर डालते हैं 'मिराय' की एक्ट्रेस रितिका नायक की कुछ फोटोज पर और जानते हैं उनके बारे में खुश खास बातें।

एक्ट्रेस रितिका नायक की कुछ फोटोज

रितिका नायक एक इंडियन एक्ट्रेस और मॉडल हैं जो ज्यादातर तेलुगु फिल्मों में नजर आयीं हैं।

मिराय एक्ट्रेस रितिका नायक। (फोटो सोर्स: ritika_nayak__)

रितिका नायक का जन्म 27 अक्टूबर 1997 को दिल्ली के एक ओड़िया परिवार में हुआ था।

दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई करने वाली रितिका ने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और दिल्ली टाइम्स फ्रेश फेस सीज़न 12 और Miss Diva 2020 जैसे खिताब जीता।

एक्ट्रेस रितिका नायक की फोटोज। (फोटो सोर्स: ritika_nayak__)

2022 में, रितिका ने 'अशोक वनमलो अर्जुन कल्याणम' फिल्म से तेलुगु सिनेमा में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी सराह गया।

इसके बाद वो 'Hi Nanna', 'डुएट' जैसी फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आ चुकी हैं।

एक्ट्रेस रितिका नायक की फोटोज। (फोटो सोर्स: ritika_nayak__)

एक्ट्रेस अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से साउथ सिनेमा में अपनी पहचान बना रही हैं।

रितिका नायक सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और आये दिन वो अपनी फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं। आपको बता दें कि इस टाइम इंस्टाग्राम उनके तकरीबन 4 लाख 88 हजार फॉलोअर्स हैं।

मॉडल-एक्टर रितिका नायक की फोटोज। (फोटो सोर्स: ritika_nayak__)

'मिराय' में रितिका ने विभा नाम की लड़की का किरदार निभाया है। फिल्म में रितिका नायक की मासूमियत फैंस का दिल जीत रही है।

ये भी पढ़ें

जूते-चप्पल निकालकर लोग थियेटर में करने लगे हरिकीर्तन,’सैयारा’ पर भारी पड़ेगी ये भक्ति फिल्म?
टॉलीवुड
Mahavatar Narasimha Collection

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

12 Sept 2025 03:05 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / इन फोटोज में देखिये कौन हैं ये ‘मिराय’ एक्ट्रेस, जो अल्लू अर्जुन के साथ करना चाहती हैं रोमांस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.