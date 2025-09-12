इन फोटोज में देखिये कौन हैं ये ‘मिराय’ एक्ट्रेस, जो अल्लू अर्जुन के साथ करना चाहती हैं रोमांस

Who is Ritika Nayak: साउथ सिनेमा इन दिनों पौराणिक कथाओं पर ज्यादा जोर दे रहा है, जैसे ‘कार्तिकेय 2’, ‘कांतारा’, ‘हनु मान’, ‘कल्कि’, ‘महावतार नरसिम्हा’, और ‘लोका’ जैसे फिल्मों के नाम इनमें शामिल हैं। साउथ सिनेमा का सुपर हीरो, माइथोलॉजिक और एडवेंचर वाला फॉर्मेट उनके लिए काम भी कर रहा है। इसी लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है और वो नाम है ‘मिराय’। Telugu Film Mirai आज ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है।
तेजा सज्जा, मांचू मनोज, श्रिया सरन, रितिका नायक, जगपति बाबू और जयराम जैसे कलाकारों से सजी फिल्म 'मिराय' (Mirai) को कार्तिक गट्टामनेनी ने निर्देशित किया है। वहीं, इसके प्रोड्यूसर टीजी विश्व प्रसाद और कीर्ति प्रसाद हैं। आपको बता दें कि इसकी कहानी कार्तिक गट्टामनेनी और मणिबाबू कर्णम ने लिखी है। आपको बता दें कि फिल्म की कहानी नौ ग्रंथों और उनकी सुरक्षा के इर्द-गिर्द बुना गया है।
खैर, अब ये तो रही फिल्म की बात। अब बात करते हैं फिल्म में लीड रोल में नजर आ रही युवा कलाकार रितिका नायक के बारे में।
हाल ही में रितिका नायक ने एक इंटरव्यू में पुष्पा फेम एक्टर अल्लू अर्जुन की तारीफ की और उनके साथ काम करने की अपनी इच्छा जाहिर की। रितिका ने बताया, 'मेरे लिए अल्लू अर्जुन के साथ स्क्रीन शेयर करना एक सपने के पूरे होने जैसा होगा।फिर मुझे चाहे कोई भी किरदार मिले, कोई भी फिल्म हो, मेरे लिए उस फिल्म का हिस्सा होना ही बहुत बड़ी बात होगी।'
आइये अब नजर डालते हैं 'मिराय' की एक्ट्रेस रितिका नायक की कुछ फोटोज पर और जानते हैं उनके बारे में खुश खास बातें।
रितिका नायक एक इंडियन एक्ट्रेस और मॉडल हैं जो ज्यादातर तेलुगु फिल्मों में नजर आयीं हैं।
रितिका नायक का जन्म 27 अक्टूबर 1997 को दिल्ली के एक ओड़िया परिवार में हुआ था।
दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई करने वाली रितिका ने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और दिल्ली टाइम्स फ्रेश फेस सीज़न 12 और Miss Diva 2020 जैसे खिताब जीता।
2022 में, रितिका ने 'अशोक वनमलो अर्जुन कल्याणम' फिल्म से तेलुगु सिनेमा में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी सराह गया।
इसके बाद वो 'Hi Nanna', 'डुएट' जैसी फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आ चुकी हैं।
एक्ट्रेस अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से साउथ सिनेमा में अपनी पहचान बना रही हैं।
रितिका नायक सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और आये दिन वो अपनी फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं। आपको बता दें कि इस टाइम इंस्टाग्राम उनके तकरीबन 4 लाख 88 हजार फॉलोअर्स हैं।
'मिराय' में रितिका ने विभा नाम की लड़की का किरदार निभाया है। फिल्म में रितिका नायक की मासूमियत फैंस का दिल जीत रही है।