इन फोटोज में देखिये कौन हैं ये ‘मिराय’ एक्ट्रेस, जो अल्लू अर्जुन के साथ करना चाहती हैं रोमांस

Who is Ritika Nayak: साउथ सिनेमा इन दिनों पौराणिक कथाओं पर ज्यादा जोर दे रहा है, जैसे ‘कार्तिकेय 2’, ‘कांतारा’, ‘हनु मान’, ‘कल्कि’, ‘महावतार नरसिम्हा’, और ‘लोका’ जैसे फिल्मों के नाम इनमें शामिल हैं। साउथ सिनेमा का सुपर हीरो, माइथोलॉजिक और एडवेंचर वाला फॉर्मेट उनके लिए काम भी कर रहा है। इसी लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है और वो नाम है ‘मिराय’। Telugu Film Mirai आज ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है।