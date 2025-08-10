सिनेमा में एक नया रिकॉर्ड, हिंदी की पहली एनिमेशन फिल्म ने कर डाली इतने करोड़ की कमाई

'महावतार नरसिम्हा' को लेकर लोगों का सोशल मीडिया पर भी खूब प्यार मिल रहा है। इंटरनेट पर एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोग फिल्म देखते समय सिनेमाहॉल में ही भक्ति में डूबकर हरिकीर्तन करते नजर आ रहे हैं। X पर इंद्रनील रॉय ने कुछ फोटो और वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें साफ दिख रहा है कि लोग फिल्म शुरू होने से पहले अपने जूते-चप्पल उतार रहे हैं और हरिकीर्तन कर रहे हैं।