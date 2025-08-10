सिनेमा में एक नया रिकॉर्ड, हिंदी की पहली एनिमेशन फिल्म ने कर डाली इतने करोड़ की कमाई

Mahavatar Narsimha New Record: हिंदी सिनेमा में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। एनिमेशन फिल्म ‘महावतार नरसिम्हा’ ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये की कमाई करते हुए इतिहास रच दिया है। यह हिंदी भाषा में 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली पहली एनिमेशन फिल्म बन गई है।
फिल्म ने न केवल बच्चों को बल्कि बड़ों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। शानदार विजुअल्स, दिलचस्प कहानी और भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित प्लॉट ने दर्शकों का दिल जीत लिया। रिलीज के बाद से ही फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ देखी जा रही है।
ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि ‘महावतार नरसिम्हा’ की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि भारत में एनिमेशन फिल्मों के लिए बड़ा बाजार मौजूद है। इसके साथ ही यह भी साफ हुआ है कि सही कहानी और बेहतरीन तकनीक के साथ बनाई गई एनिमेशन फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर बड़े रिकॉर्ड बना सकती हैं।
फिल्म के हिंदी वर्जन ने सिर्फ 16 दिनों में 107.65 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। यह देश में किसी भी एनिमेशन फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी कमाई है। भारत में आमतौर पर एनिमेशन फिल्में 30-35 करोड़ रुपये तक पहुंचने में दम तोड़ देती हैं, ऐसे में यह रिकॉर्ड और भी खास है।
बता दें यह एक एनिमेटेड फिल्म है और इसको पूरा एनीमेशन, एडिटिंग सब भारत में ही किया गया है। अब बस देखना ये है कि मात्र 4 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म और आगे कितनी कमाई करती है?
'महावतार नरसिम्हा' को लेकर लोगों का सोशल मीडिया पर भी खूब प्यार मिल रहा है। इंटरनेट पर एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोग फिल्म देखते समय सिनेमाहॉल में ही भक्ति में डूबकर हरिकीर्तन करते नजर आ रहे हैं। X पर इंद्रनील रॉय ने कुछ फोटो और वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें साफ दिख रहा है कि लोग फिल्म शुरू होने से पहले अपने जूते-चप्पल उतार रहे हैं और हरिकीर्तन कर रहे हैं।