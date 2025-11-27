Pali Crime: पाली जिले में 13 साल की बच्ची 6 महीने की गर्भवती, अस्पताल में मृत बच्चे को दिया जन्म, आरोपी फरार

पाली। जिले में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उसे परिजन बांगड़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां जांच में पता चला कि वह करीब छह महीने की गर्भवती है। उसने बच्चे को जन्म दिया जो मृत निकला। नाबालिग बेहोश हालत में लाई गई थी और उसका ब्लड प्रेशर बेहद बढ़ा हुआ था। गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया।