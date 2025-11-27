Pali Crime: पाली जिले में 13 साल की बच्ची 6 महीने की गर्भवती, अस्पताल में मृत बच्चे को दिया जन्म, आरोपी फरार

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका
पाली। जिले में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उसे परिजन बांगड़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां जांच में पता चला कि वह करीब छह महीने की गर्भवती है। उसने बच्चे को जन्म दिया जो मृत निकला। नाबालिग बेहोश हालत में लाई गई थी और उसका ब्लड प्रेशर बेहद बढ़ा हुआ था। गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया।
जानकारी के अनुसार नाबालिग को करीब आठ-नौ महीने पहले एक युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। दोनों एक साथ रह रहे थे, इसी दौरान वह गर्भवती हो गई। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लाए। युवक उसे छोड़कर फरार हो गया।
बांगड़ हॉस्पिटल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. शिवचरण मीणा ने बताया कि लड़की का ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ था और वह बेहोश अवस्था में थी। जांच के दौरान छह महीने का गर्भ सामने आया। उसे मृत नवजात पैदा हुआ। हालत बिगड़ने पर उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया।
घटना की सूचना पर संबंधित थाने की पुलिस हॉस्पिटल पहुंची। पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर युवक के खिलाफ नाबालिग का अपहरण करने और बलात्कार कर गर्भवती करने का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
पाली
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग