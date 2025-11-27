Patrika LogoSwitch to English

पाली

Pali Crime: पाली जिले में 13 साल की बच्ची 6 महीने की गर्भवती, अस्पताल में मृत बच्चे को दिया जन्म, आरोपी फरार

Pali Crime: राजस्थान के पाली जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक 13 साल की बच्ची 6 महीने की गर्भवती पाई गई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

पाली

image

Kamal Mishra

Nov 27, 2025

minor Girl pregnant

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका

पाली। जिले में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उसे परिजन बांगड़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां जांच में पता चला कि वह करीब छह महीने की गर्भवती है। उसने बच्चे को जन्म दिया जो मृत निकला। नाबालिग बेहोश हालत में लाई गई थी और उसका ब्लड प्रेशर बेहद बढ़ा हुआ था। गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया।

बहला-फुसलाकर साथ ले गया था युवक

जानकारी के अनुसार नाबालिग को करीब आठ-नौ महीने पहले एक युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। दोनों एक साथ रह रहे थे, इसी दौरान वह गर्भवती हो गई। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लाए। युवक उसे छोड़कर फरार हो गया।

डॉक्टर ने क्या कहा?

बांगड़ हॉस्पिटल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. शिवचरण मीणा ने बताया कि लड़की का ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ था और वह बेहोश अवस्था में थी। जांच के दौरान छह महीने का गर्भ सामने आया। उसे मृत नवजात पैदा हुआ। हालत बिगड़ने पर उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया।

युवक पर अपहरण व बलात्कार का मामला दर्ज

घटना की सूचना पर संबं​धित थाने की पुलिस हॉस्पिटल पहुंची। पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर युवक के खिलाफ नाबालिग का अपहरण करने और बलात्कार कर गर्भवती करने का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी है।

Published on:

27 Nov 2025 09:50 pm

Pali Crime: पाली जिले में 13 साल की बच्ची 6 महीने की गर्भवती, अस्पताल में मृत बच्चे को दिया जन्म, आरोपी फरार

