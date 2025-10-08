Pali Accident : हाईवे पर सेना के ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, बेटे के सामने पिता की दर्दनाक मौत

जानकारी के अनुसार सांडेराव निवासी मनोहर सिंह राजपुरोहित अपने बेटे विश्वास के साथ बाइक से पाली अस्पताल की ओर जा रहे थे। तभी पीछे से सेना की गाड़ियों का काफिला गुजर रहा था। उदयपुर से जैसलमेर की ओर सेना की करीब 100 वाहन हाईवे पर चल रहे थे। डिगाई के पास कोई जानवर आने से मनोहर सिंह ने बाइक पर ब्रेक लगाया। इसी समय पीछे से आ रहे सेना के ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी।