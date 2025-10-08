Pali Accident : हाईवे पर सेना के ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, बेटे के सामने पिता की दर्दनाक मौत

हादसे के बाद ट्रक में फंसी बाइक। फोटो- पत्रिका
पाली। गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र के डिगाई हाईवे पर सेना के ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार पिता की मौत हो गई, जबकि उसका पुत्र घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और करीब एक घंटे तक सड़क पर जाम लगा रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाया।
जानकारी के अनुसार सांडेराव निवासी मनोहर सिंह राजपुरोहित अपने बेटे विश्वास के साथ बाइक से पाली अस्पताल की ओर जा रहे थे। तभी पीछे से सेना की गाड़ियों का काफिला गुजर रहा था। उदयपुर से जैसलमेर की ओर सेना की करीब 100 वाहन हाईवे पर चल रहे थे। डिगाई के पास कोई जानवर आने से मनोहर सिंह ने बाइक पर ब्रेक लगाया। इसी समय पीछे से आ रहे सेना के ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी।
टक्कर से बाइक ट्रक के नीचे फंस गई और कुचलने से मनोहर सिंह की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका पुत्र विश्वास घायल हो गया। सूचना पर गुड़ा एंदला थाना पुलिस पहुंची और शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। पुलिस ने हादसे की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी और यातायात व्यवस्था संभालते हुए जाम खुलवाने का प्रयास किया।
यह वीडियो भी देखें
करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद यातायात सुचारू हो पाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सेना के काफिले के दौरान हाईवे पर गति नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था की कमी से ऐसे हादसे होते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
बड़ी खबरेंView All
पाली
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग