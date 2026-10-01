पाली न्यूज: खून से लथपथ मिली थी चाची की लाश, घर में घुसकर चाकू से किया था कत्ल; भतीजे को उम्रकैद

Pali Murder Case: पाली जिले में बाली क्षेत्र के बूसी गांव के पास करीब छह साल पहले हुई लक्ष्मी देवी की हत्या के मामले में पाली सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उसके भतीजे नरेश परिहार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने नरेश को हत्या और हत्या के इरादे से घर में घुसने का दोषी माना। धारा 302 के तहत उसे आजीवन कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई। वहीं, धारा 449 के तहत 10 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने का आदेश दिया गया।