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पाली के सोजत रोड में दिनदहाड़े फायरिंग, सुभाष मार्ग पर युवक को गोली मारी, गंभीर हालत में रेफर

पाली जिले के सोजत रोड मुख्य बाजार में मंगलवार सुबह फायरिंग से सनसनी फैल गई। सुभाष मार्ग पर अमित सोनी ने पूरण मारु को गोली मार दी। घायल को पाली के बांगड़ अस्पताल रेफर किया गया।
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पाली

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Arvind Rao

Sep 22, 2026

sojat road firing

अस्पताल में इलाज के लिए ले जाते हुए (पत्रिका फोटो)

Pali Sojat Road Firing News: पाली जिले के सोजत रोड कस्बे के मुख्य बाजार में मंगलवार सुबह फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। सुभाष मार्ग पर हुई इस घटना में पूरण मारु नामक युवक को गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई।

गंभीर हालत में युवक रेफर

जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह सुभाष मार्ग पर अमित सोनी ने पूरण मारु को गोली मार दी। गोली लगने से घायल पूरण मारु को तत्काल सोजत रोड में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे आगे उपचार के लिए पाली के बांगड़ अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल घायल का बांगड़ अस्पताल में उपचार जारी है।

मौके पर पहुंची पुलिस

फायरिंग की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है। वहीं, घटना की जानकारी मिलने पर घायल युवक के परिजन और समाज के लोग भी बांगड़ अस्पताल परिसर पहुंच गए।

जमीन विवाद का मामला आ रहा सामने

प्रारंभिक तौर पर फायरिंग की वजह जमीन विवाद से जुड़ी होने की बात सामने आ रही है। हालांकि, विवाद के वास्तविक कारण और फायरिंग की परिस्थितियों को लेकर पुलिस की जांच जारी है। पुलिस फरार बताए जा रहे आरोपी अमित सोनी की तलाश में जुटी है।

मुख्य बाजार में सुबह के समय हुई फायरिंग के बाद इलाके में लोगों के बीच चर्चा का माहौल है। पुलिस घटनास्थल से संबंधित जानकारी जुटाने के साथ मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी और पुलिस जांच के बाद ही घटना के कारणों तथा पूरे विवाद की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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Updated on:

22 Sept 2026 01:04 pm

Published on:

22 Sept 2026 01:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / पाली के सोजत रोड में दिनदहाड़े फायरिंग, सुभाष मार्ग पर युवक को गोली मारी, गंभीर हालत में रेफर

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