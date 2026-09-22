पाली के सोजत रोड में दिनदहाड़े फायरिंग, सुभाष मार्ग पर युवक को गोली मारी, गंभीर हालत में रेफर

Pali Sojat Road Firing News: पाली जिले के सोजत रोड कस्बे के मुख्य बाजार में मंगलवार सुबह फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। सुभाष मार्ग पर हुई इस घटना में पूरण मारु नामक युवक को गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई।