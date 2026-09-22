Pali Mayor Chunav 2026 : कांग्रेस के 29, भाजपा के 21 पार्षद जीते… फिर कैसे खिल उठा कमल? पाली में भाजपा ने ऐसे किया ‘खेला’

Pali Nagar Nigam Mayor Chunav 2026 : पाली। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 29 वार्ड जीतकर अपना दम दिखाया था। भाजपा 21 वार्ड पर सिमट गई और 15 निर्दलीय पार्षदों ने मानो अपनी कीमत बढ़ा ली। लेकिन महापौर चुनाव आया तो पूरा गणित ही उलट गया। जो दल संख्या बल में आगे था, उसकी प्रत्याशी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकी और जो पीछे था, उसने वोटों की ऐसी जुगत भिड़ाई कि 21 के मुकाबले 33 वोट लेकर महापौर की कुर्सी अपने नाम कर ली। भाजपा की नमिता बुबकिया ने जीत दर्ज कर ली।