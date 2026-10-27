Patna Graduate Constituency Election: नतीजों से पहले जश्न! अनंत सिंह के घर जुटे समर्थक, अनुज सिंह की जीत का दावा

प्रचार के दौरान अनुज सिंह का समर्थन करते अनंत सिंह/ फाइल फोटो-IANS
Bihar Election News:बिहार की राजनीति में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव इस बार सिर्फ उम्मीदवारों की जीत-हार तक सीमित नहीं रहा। मोकामा विधायक अनंत सिंह ने अपनी ही पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) के उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलकर जन सुराज के डॉ. अनुज सिंह का समर्थन किया। अब 27 अक्टूबर को मतगणना के बीच सबकी नजर इस बात पर है कि अनंत सिंह का दांव कितना सफल होता है। उनके आवास पर मतदान के दिन ही पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटी गईं। समर्थक अनुज सिंह की जीत को लेकर उत्साहित नजर आए। इस मुकाबले ने बिहार के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है।
इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा अनंत सिंह के रुख की रही। JDU विधायक रहते हुए उन्होंने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार नीरज कुमार के बजाय जन सुराज के अनुज सिंह का समर्थन किया। अनंत सिंह ने नीरज कुमार से अपनी पुरानी राजनीतिक अदावत को इसकी वजह बताया। उनका आरोप था कि नीरज ने पहले उनके खिलाफ काम किया था, इसलिए वह उन्हें चुनाव में हराना चाहते हैं। इस तरह पटना स्नातक सीट का मुकाबला उम्मीदवारों के साथ-साथ दो नेताओं की सियासी प्रतिष्ठा से भी जुड़ गया।
मंगलवार को अनंत सिंह के आवास पर जश्न और जीत के दावों ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया। समर्थकों का भरोसा है कि अनुज सिंह नीरज कुमार को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। अनंत सिंह की सक्रियता से जन सुराज के उम्मीदवार को कितना फायदा मिला, इसका जवाब मतगणना से सामने आएगा।
नीरज कुमार इस सीट से लगातार चौथी बार जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में हैं। वहीं, जन सुराज ने डॉ. अनुज सिंह को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। अनंत सिंह का खुलकर अनुज के पक्ष में आना JDU के लिए भी असहज स्थिति बन गया। मतदान के दिन मोकामा में दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच तनाव और झड़प की खबरें भी सामने आई थीं। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया।
पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ समर्थन देना अनंत सिंह को भारी पड़ा। JDU ने 24 अक्टूबर को अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों से जुड़ा मामला बताया। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष से अनंत सिंह की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश भी की गई। इस घटनाक्रम ने चुनावी मुकाबले को और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया।
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था। इस सीट पर 36.19 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई। अब मतगणना के दौरान नीरज कुमार, अनुज सिंह और अन्य उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर नजर है।
अनंत सिंह के घर का जश्न और अनुज सिंह की जीत को लेकर जताया गया भरोसा इस चुनाव की सबसे चर्चित तस्वीरों में शामिल है। अब मुकाबले का असली फैसला मतों की गिनती करेगी। नतीजा चाहे जो हो, इस चुनाव ने JDU के भीतर की खींचतान और जन सुराज की चुनौती को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
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