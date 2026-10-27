Patna Graduate Constituency Election: नतीजों से पहले जश्न! अनंत सिंह के घर जुटे समर्थक, अनुज सिंह की जीत का दावा

Bihar Election News:बिहार की राजनीति में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव इस बार सिर्फ उम्मीदवारों की जीत-हार तक सीमित नहीं रहा। मोकामा विधायक अनंत सिंह ने अपनी ही पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) के उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलकर जन सुराज के डॉ. अनुज सिंह का समर्थन किया। अब 27 अक्टूबर को मतगणना के बीच सबकी नजर इस बात पर है कि अनंत सिंह का दांव कितना सफल होता है। उनके आवास पर मतदान के दिन ही पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटी गईं। समर्थक अनुज सिंह की जीत को लेकर उत्साहित नजर आए। इस मुकाबले ने बिहार के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है।