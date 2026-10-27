बिहार MLC चुनाव में धांधली का आरोप: बांकीपुर काउंटिंग हॉल से CCTV गायब, धरने पर बैठे कांग्रेस प्रत्याशी

दूसरी ओर, जनता दल यूनाइटेड (JDU) के उम्मीदवार और निवर्तमान विधान पार्षद (MLC) नीरज कुमार ने विपक्ष के इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। नीरज कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की देखरेख में पूरी मतगणना प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चल रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि सुबह 8 बजे गिनती शुरू होते ही विपक्षी उम्मीदवार आरोप लगाने क्यों लगे? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब नतीजे घोषित हो जाएंगे, तब ये लोग न जाने क्या-क्या आरोप लगाएंगे।