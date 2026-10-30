बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 2.01 करोड़ की 5 संपत्तियां अटैच

ED की जांच बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU), पटना की ओर से दर्ज FIR के आधार पर शुरू हुई थी। यह मामला टेलीग्राम लिंक, मोबाइल नंबर और बैंक खातों के जरिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक करने से जुड़ा है। EOU की 22 अगस्त 2024 को दाखिल चार्जशीट के मुताबिक, Blessings Secured Press Pvt Ltd के मालिक कौशिक कुमार कर ने प्रश्नपत्र छापने का ठेका हासिल करने के लिए साजिश रची थी। ED का आरोप है कि उसने अपनी सहयोगी कंपनी Caltex Multiventures Pvt Ltd के जरिए यह ठेका हासिल किया।