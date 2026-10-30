30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

पटना

बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 2.01 करोड़ की 5 संपत्तियां अटैच

Bihar Constable Paper Leak: बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 पेपर लीक मामले में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 2.01 करोड़ रुपये की पांच अचल संपत्तियां अटैच की हैं। एजेंसी के मुताबिक, परीक्षा का ठेका हासिल करने और रकम को शेल कंपनियों के जरिए छिपाने का मामला सामने आया है।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

पटना

image

Imran Ansari

Updated: 30 Oct 2026, 5:44 PM IST

Bihar Constable Paper Leak

बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में ED की बड़ी कार्रवाई

Bihar Police Recruitment 2023: बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल, ED के पटना जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 2.01 करोड़ रुपये मूल्य की पांच अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। ये संपत्तियां मामले के आरोपी कौशिक कुमार कर की एक कंपनी एनसी प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हैं।

बता दें कि ईडी ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की गई है। एजेंसी के मुताबिक, जांच में पेपर छपाई का ठेका हासिल करने से लेकर परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक करने और रकम को अलग-अलग कंपनियों के जरिए छिपाने तक की साजिश सामने आई है।

फर्जी कंपनी के जरिए हासिल किया गया था प्रिंटिंग का ठेका

ED की जांच बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU), पटना की ओर से दर्ज FIR के आधार पर शुरू हुई थी। यह मामला टेलीग्राम लिंक, मोबाइल नंबर और बैंक खातों के जरिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक करने से जुड़ा है। EOU की 22 अगस्त 2024 को दाखिल चार्जशीट के मुताबिक, Blessings Secured Press Pvt Ltd के मालिक कौशिक कुमार कर ने प्रश्नपत्र छापने का ठेका हासिल करने के लिए साजिश रची थी। ED का आरोप है कि उसने अपनी सहयोगी कंपनी Caltex Multiventures Pvt Ltd के जरिए यह ठेका हासिल किया।

जदयू में अब ललन सिंह को लेकर रार? नीरज कुमार के बयान पर संजय झा बोले- पार्टी में छोटी-मोटी बातें होती रहती हैं

ये भी पढ़ें
lalan singh

जांच एजेंसी के अनुसार, Caltex Multiventures के पास पहले से प्रिंटिंग का अनुभव और अपना प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। इसके बावजूद बिहार केंद्रीय चयन पर्षद ने उसे परीक्षा के प्रश्नपत्र छापने का ठेका दे दिया। आरोप है कि इस व्यवस्था के जरिए Blessings Secured Press की वास्तविक भूमिका छिपाई गई। इस कंपनी को पहले भी परीक्षा पेपर लीक के मामलों में शामिल होने के कारण ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था।

कोलकाता से पटना लाते समय लीक हुए थे प्रश्नपत्र

ED के मुताबिक, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के प्रश्नपत्र कोलकाता से पटना लाए जा रहे थे। इसी दौरान अन्य आरोपियों की मिलीभगत से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने से पहले ही प्रश्नपत्र लीक कर दिए गए। पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। इससे बिहार सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ और परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के भविष्य पर भी असर पड़ा।

5.9 करोड़ रुपये का मिला था एडवांस

ED की जांच में सामने आया कि Caltex Multiventures को प्रश्नपत्र छपाई के ठेके के लिए 5.9 करोड़ रुपये एडवांस मिले थे। आरोप है कि कंपनी ने इस रकम का केवल एक हिस्सा ही Blessings Secured Press को दिया। जांच एजेंसी के अनुसार, कुल 2.01 करोड़ रुपये विभिन्न शेल कंपनियों के जरिए दूसरी जगह भेजे गए। इन कंपनियों का कोई वास्तविक कारोबारी कामकाज नहीं था। कथित तौर पर फर्जी लेनदेन के जरिए रकम की असली पहचान और स्रोत छिपाने की कोशिश की गई।

शेल कंपनियों के जरिए छिपाई गई रकम

ED ने बताया कि कौशिक कुमार कर ने Blessings Secured Press पर लगी पाबंदियों से बचने के लिए Caltex Multiventures नाम से नई कंपनी बनाई थी। इसमें अपने सहयोगियों को डमी डायरेक्टर के तौर पर रखा गया था। जांच में यह भी सामने आया कि अपराध से अर्जित रकम को कोलकाता स्थित कई शेल कंपनियों के नेटवर्क के जरिए इधर-उधर किया गया। बाद में रकम को नकदी में बदल दिया गया, जिससे उसका आगे का मनी ट्रेल पता लगाना मुश्किल हो गया।

ED के मुताबिक, अपराध से अर्जित पूरी रकम का पता नहीं चल पाने के कारण अब तक चिन्हित 2.01 करोड़ रुपये के बराबर मूल्य की पांच अचल संपत्तियों को अटैच किया गया है। ये संपत्तियां NC Print Pvt Ltd के नाम पर हैं, जिसे एजेंसी ने कौशिक कुमार कर के नियंत्रण वाली कंपनी बताया है। फिलहाल मामले में ED की जांच जारी है।

जदयू में अब ललन सिंह को लेकर रार? नीरज कुमार के बयान पर संजय झा बोले- पार्टी में छोटी-मोटी बातें होती रहती हैं

ये भी पढ़ें
lalan singh

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Oct 2026, 5:44 PM IST

Published on:

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 2.01 करोड़ की 5 संपत्तियां अटैच

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

बिहार MLC चुनाव में RJD की दो सीटों पर जीत, तेजस्वी बोले- BJP का 30 साल पुराना गढ़ ध्वस्त कर दिया

Tejashwi Yadav News
राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द होने पर अनंत सिंह बोले-सरेंडर करूंगा, नीरज कुमार पर लगाए गंभीर आरोप

MLA Anant Singh
राष्ट्रीय

अनंत सिंह की जमानत रद्द होने पर नीरज कुमार का बड़ा बयान, बोले- ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देता

Anant Singh-Neeraj Kumar
राष्ट्रीय

जदयू में अब ललन सिंह को लेकर रार? पोस्टर से हुए गायब, संजय झा बोले- पार्टी में छोटी-मोटी बातें होती रहती हैं

lalan singh
राष्ट्रीय

अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश

Bihar MLC Election anant singh jdu mla
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.