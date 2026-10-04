बिहार में बाढ़ से हालात बिगड़े, राहुल गांधी ने सरकार से पूछा- 17 साल में क्या किया? तेजस्वी ने भी साधा निशाना

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने 15 उड़ानों के जरिए सरन में 28 टन से अधिक खाद्य सामग्री गिराई। इसमें 5,600 से ज्यादा सूखा राशन पैकेट शामिल थे। आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सड़क मार्ग के साथ-साथ प्रभावित क्षेत्रों तक राहत पहुंचाने के लिए परिवहन के वैकल्पिक साधनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है।