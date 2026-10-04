MLC चुनाव को लेकर JDU में बढ़ी तकरार, प्रदेश अध्यक्ष बोले- अनंत सिंह जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं

Anant Singh
Bihar MLC Election 2026: बिहार विधान परिषद चुनाव में पटना स्नातक सीट के लिए पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की उम्मीदवारी को लेकर जनता दल यूनाइटेड में मतभेद बने हुए हैं। इस बीच, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बाहुबली विधायक अनंत सिंह के सार्वजनिक बयानों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि अनंत सिंह जो कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पूरे मामले का संज्ञान ले रहा है।
जब अनंत सिंह द्वारा नीरज कुमार को लेकर हाल में दिए गए बयानों के बारे में पूछा गया, तो उमेश कुशवाहा ने कहा कि ऐसे मामलों पर सार्वजनिक बयान देना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे को पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पहले ही देख रहा है, उस पर टिप्पणी करना गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का रुख पहले ही सामने आ चुका है।
उमेश कुशवाहा ने अनंत सिंह के उस दावे पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न तो उनसे नीरज कुमार के खिलाफ किसी उम्मीदवार का समर्थन करने के बारे में बात की और न ही उन्हें ऐसा करने से रोका। इस पर उमेश कुशवाहा ने तल्ख लहजे में कहा कि अनंत सिंह जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व इस काम को देख रहा है।
बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए पार्टी की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने NDA की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने बताया कि कल नामांकन होना है और उम्मीद जताई कि NDA सभी आठ सीटें जीतेगी। उन्होंने पुष्टि की कि नीरज कुमार स्नातक सीट के लिए पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। उमेश कुशवाहा ने स्पष्ट किया कि पार्टी एकजुट है और चुनाव नतीजों में NDA का दबदबा रहेगा।
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