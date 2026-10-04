MLC चुनाव को लेकर JDU में बढ़ी तकरार, प्रदेश अध्यक्ष बोले- अनंत सिंह जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं

Bihar MLC Election 2026: बिहार विधान परिषद चुनाव में पटना स्नातक सीट के लिए पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की उम्मीदवारी को लेकर जनता दल यूनाइटेड में मतभेद बने हुए हैं। इस बीच, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बाहुबली विधायक अनंत सिंह के सार्वजनिक बयानों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि अनंत सिंह जो कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पूरे मामले का संज्ञान ले रहा है।