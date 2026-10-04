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MLC चुनाव को लेकर JDU में बढ़ी तकरार, प्रदेश अध्यक्ष बोले- अनंत सिंह जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं

Umesh Kushwaha on Anant Singh: बिहार MLC चुनाव से पहले JDU में अनंत सिंह और नीरज कुमार को लेकर चल रहे विवाद पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह जो कर रहे हैं, वह गलत है और इस पूरे मामले को पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देख रहा है।
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पटना

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Anand Shekhar

Oct 04, 2026

Anant Singh

Anant Singh

Bihar MLC Election 2026: बिहार विधान परिषद चुनाव में पटना स्नातक सीट के लिए पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की उम्मीदवारी को लेकर जनता दल यूनाइटेड में मतभेद बने हुए हैं। इस बीच, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बाहुबली विधायक अनंत सिंह के सार्वजनिक बयानों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि अनंत सिंह जो कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पूरे मामले का संज्ञान ले रहा है।

अनंत सिंह जो कर रहे हैं वो गलत, शीर्ष नेतृत्व की पूरे मामले पर नजर : प्रदेश अध्यक्ष

जब अनंत सिंह द्वारा नीरज कुमार को लेकर हाल में दिए गए बयानों के बारे में पूछा गया, तो उमेश कुशवाहा ने कहा कि ऐसे मामलों पर सार्वजनिक बयान देना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे को पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पहले ही देख रहा है, उस पर टिप्पणी करना गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का रुख पहले ही सामने आ चुका है।

उमेश कुशवाहा ने अनंत सिंह के उस दावे पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न तो उनसे नीरज कुमार के खिलाफ किसी उम्मीदवार का समर्थन करने के बारे में बात की और न ही उन्हें ऐसा करने से रोका। इस पर उमेश कुशवाहा ने तल्ख लहजे में कहा कि अनंत सिंह जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व इस काम को देख रहा है।

सभी 8 सीटों पर NDA की जीत का दावा

बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए पार्टी की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने NDA की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने बताया कि कल नामांकन होना है और उम्मीद जताई कि NDA सभी आठ सीटें जीतेगी। उन्होंने पुष्टि की कि नीरज कुमार स्नातक सीट के लिए पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। उमेश कुशवाहा ने स्पष्ट किया कि पार्टी एकजुट है और चुनाव नतीजों में NDA का दबदबा रहेगा।

NDA के 8 उम्मीदवार कौन?

  • नीरज कुमार - पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र (JDU)
  • अभिषेक झा - तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र (JDU)
  • आनंद पुष्कर - सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र (JDU)
  • प्रो. घनश्याम राय - दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र (JDU)
  • डॉ. नवल किशोर यादव - पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र (BJP)
  • डॉ. एन. के. यादव - कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र (BJP)
  • डॉ. सर्वेश कुमार - दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र (BJP)
  • नरेंद्र प्रसाद सिंह - तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र (BJP)

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Updated on:

04 Oct 2026 01:47 pm

Published on:

04 Oct 2026 01:47 pm

Hindi News / National News / MLC चुनाव को लेकर JDU में बढ़ी तकरार, प्रदेश अध्यक्ष बोले- अनंत सिंह जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं

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