बिहार के विकास का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य अब उस पिछड़ेपन की छवि से आगे निकल चुका है, जिसके लिए उसे पहले जाना जाता था। उनके मुताबिक, बिहार में निवेशकों की रुचि बढ़ रही है और राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में लाखों करोड़ रुपये के निवेश की दिशा में काम हो रहा है। उन्होंने इसे राज्य के बदलते विकास परिदृश्य का संकेत बताया।