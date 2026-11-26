नितिन नबीन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मतदाता सूची को शुद्ध किया गया तो कुछ राजनीतिक दलों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी बेचैनी में लोकतंत्र पर हमला करने और अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की बात करने वालों को यह भी देखना चाहिए कि मतदाता सूची में गलत या डुप्लीकेट नामों की मौजूदगी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए कितनी गंभीर समस्या हो सकती है।