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पप्पू यादव ने धीरेंद्र शास्त्री को दी बहस की चुनौती, बोले- 10 नवंबर को रामलीला मैदान आइए, रामायण-गीता पर करिए चर्चा

Dhirendra Shastri Controversy: स्वतंत्र सांसद पप्पू यादव ने धीरेंद्र शास्त्री को रामायण और भगवद्गीता पर खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने शास्त्री को 10 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आने को कहा।
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पटना

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Imran Ansari

Updated: 3 Nov 2026, 3:33 PM IST

Dhirendra Shastri Controversy

पप्पू यादव ने धीरेंद्र शास्त्री को दी बहस की चुनौती, फोटो सोर्स- ANI

Pappu Yadav Challenge: धीरेंद्र शास्त्री को लेकर स्वतंत्र सांसद पप्पू यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शास्त्री के खिलाफ अपनी शिकायत का जिक्र करते हुए कहा कि भगवान कृष्ण के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक बातें कही गईं, लेकिन इस पर न तो इस्कॉन की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई और न ही बीजेपी नेताओं ने कुछ कहा।

पप्पू यादव ने सवाल उठाया कि आखिर किसे बांटने की कोशिश की जा रही है और सनातन धर्म के नाम पर समाज में विभाजन क्यों पैदा किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं में FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

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'रामायण और गीता पर कहीं भी बहस कर लीजिए'

सांसद पप्पू यादव ने धीरेंद्र शास्त्री को खुली बहस की चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि शास्त्री 10 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आएं और रामायण तथा गीता पर उनसे चर्चा करें। यादव ने कहा कि वह इस बहस के लिए कहीं भी तैयार हैं। उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें सामने आकर इन धार्मिक ग्रंथों पर चर्चा करनी चाहिए। पप्पू यादव का यह बयान धीरेंद्र शास्त्री को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। हालांकि, शास्त्री की ओर से इस चुनौती पर अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

इसी बयान को लेकर बढ़ा विवाद

बता दें कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा में रामकथा के दौरान बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण के स्वरूप की तुलना करते हुए टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भगवान राम सीधे खड़े होते हैं, जबकि श्रीकृष्ण तीन जगह से टेढ़े होकर खड़े होते हैं। उन्होंने श्रीकृष्ण की बांसुरी और वृंदावन का जिक्र करते हुए कहा था कि हमारे वाले सीधे खड़े हैं, तुम्हारे वाले टेढ़े हैं। साथ ही उन्होंने बांसुरी बजाने को खेल बताया और धनुष चलाने को उससे अलग बताया। इस बयान का वीडियो वायरल होने के बाद पप्पू यादव ने इसे भगवान श्रीकृष्ण का अपमान बताते हुए शिकायत दर्ज कराई। विवाद बढ़ने पर धीरेंद्र शास्त्री ने सफाई दी और कहा कि उनका उद्देश्य भगवान राम और कृष्ण के बीच भेद करना नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बातों से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वे माफी मांगते हैं।

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Updated on:

3 Nov 2026, 3:33 PM IST

Published on:

Hindi News / Bihar / Patna / पप्पू यादव ने धीरेंद्र शास्त्री को दी बहस की चुनौती, बोले- 10 नवंबर को रामलीला मैदान आइए, रामायण-गीता पर करिए चर्चा

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