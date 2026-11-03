पप्पू यादव ने धीरेंद्र शास्त्री को दी बहस की चुनौती, बोले- 10 नवंबर को रामलीला मैदान आइए, रामायण-गीता पर करिए चर्चा

बता दें कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा में रामकथा के दौरान बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण के स्वरूप की तुलना करते हुए टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भगवान राम सीधे खड़े होते हैं, जबकि श्रीकृष्ण तीन जगह से टेढ़े होकर खड़े होते हैं। उन्होंने श्रीकृष्ण की बांसुरी और वृंदावन का जिक्र करते हुए कहा था कि हमारे वाले सीधे खड़े हैं, तुम्हारे वाले टेढ़े हैं। साथ ही उन्होंने बांसुरी बजाने को खेल बताया और धनुष चलाने को उससे अलग बताया। इस बयान का वीडियो वायरल होने के बाद पप्पू यादव ने इसे भगवान श्रीकृष्ण का अपमान बताते हुए शिकायत दर्ज कराई। विवाद बढ़ने पर धीरेंद्र शास्त्री ने सफाई दी और कहा कि उनका उद्देश्य भगवान राम और कृष्ण के बीच भेद करना नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बातों से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वे माफी मांगते हैं।