प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक ‘गरीबी हटाओ’ का नारा दिया, लेकिन उनकी सरकार ने गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया है। इसके अलावा लाखों परिवारों को पक्के घर दिए गए और मुफ्त इलाज की सुविधा देकर महंगे इलाज के बोझ को कम करने का प्रयास किया गया। PM मोदी ने कहा कि गरीबों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनके जीवन में आसानी लाने को सरकार ने प्राथमिकता दी है। उन्होंने दावा किया कि इन्हीं प्रयासों की वजह से देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई में आगे बढ़ रहा है।