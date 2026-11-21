गरीबी हटाने को लेकर पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, फोटो सोर्स- ANI
PM Modi Garibi Hatao: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बिहार के वैशाली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के लंबे समय तक चले ‘गरीबी हटाओ’ अभियान का जिक्र करते हुए दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफलता हासिल की है। PM मोदी ने कहा कि यह सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति और गरीबों के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक ‘गरीबी हटाओ’ का नारा दिया, लेकिन उनकी सरकार ने गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया है। इसके अलावा लाखों परिवारों को पक्के घर दिए गए और मुफ्त इलाज की सुविधा देकर महंगे इलाज के बोझ को कम करने का प्रयास किया गया। PM मोदी ने कहा कि गरीबों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनके जीवन में आसानी लाने को सरकार ने प्राथमिकता दी है। उन्होंने दावा किया कि इन्हीं प्रयासों की वजह से देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई में आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री ने बिहार में NDA सरकार के दौर और उससे पहले की स्थिति की तुलना करते हुए कहा कि राज्य में अब चर्चा का मुद्दा बदल गया है। उनके मुताबिक, पहले जहां घोटालों और अपराध की खबरें सुर्खियों में रहती थीं, वहीं अब निवेश और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि करीब तीन दशक पहले बिहार ने उम्मीद और भरोसे के साथ एक नई राह चुनी थी। PM मोदी ने बिहार के विकास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि अब सम्राट चौधरी और उनकी पूरी टीम इसी विकास की दिशा को आगे बढ़ा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैशाली दौरे के दौरान बिहार को करीब 34,470 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं में सड़क संपर्क, ऊर्जा, शहरी बुनियादी ढांचे, जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान गंगा नदी पर बने छह लेन के ‘नीतीश सेतु’ को भी जनता को समर्पित किया गया। यह पुल पटना जिले के कच्ची दरगाह को वैशाली जिले के बिदुपुर से जोड़ता है। PM मोदी ने पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखे जाने को बिहार की जनता की ओर से उनके समर्पण और सेवा के प्रति सम्मान बताया।
PM मोदी ने बिहार में शहरी परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 100 आधुनिक PM-eBus को भी हरी झंडी दिखाई। इन इलेक्ट्रिक बसों का उद्देश्य शहरी सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के साथ प्रदूषण कम करना और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से शहरों में लोगों के लिए परिवहन सुविधाएं अधिक सुविधाजनक होंगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत हजारों गरीब परिवारों को पक्के घरों की चाबियां भी सौंपी गईं। बताया गया कि इस योजना के तहत 26,900 से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।
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