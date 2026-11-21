प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर राज्य को 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देने और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन/समर्पण करने पहुंचे हैं। इनमें करीब 4,280 करोड़ की लागत से बने गंगा नदी पर नीतीश सेतु का लोकार्पण भी शामिल है, जो पटना के कच्ची दरगाह को वैशाली के बिदुपुर से जोड़ता है। इस दौरे का फोकस सड़क कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शहरी बुनियादी ढांचे, जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी सुविधाओं को मजबूत करने पर है। साथ ही, बिहार में निवेश और विकास को बढ़ावा देने के लिहाज से भी प्रधानमंत्री का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।