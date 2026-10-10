प्रशांत किशोर का बड़ा बयान: ‘लोगों का चुनाव आयोग से भरोसा उठा’, बोले- CJP आंदोलन अब रुकने वाला नहीं

Prashant Kishor Statement: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन और दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। शिक्षकों के प्रदर्शन पर उन्होंने मुख्यमंत्री की शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल उठाए। वहीं, दिल्ली में CJP के प्रदर्शन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 8 से 10 वर्षों में समाज के एक बड़े वर्ग का चुनाव आयोग के कामकाज के तरीके से भरोसा कम हुआ है। उनके मुताबिक, जब तक चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया में व्यापक एवं पारदर्शी सुधार नहीं होंगे, तब तक ऐसे आंदोलन बढ़ते रहेंगे।