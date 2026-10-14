Raghopur Boat Accident: ‘नाव में छेद था, पानी भरने लगा’, मौत को सामने देख बचा बच्चा; बताया कैसे उजड़ गईं कई परिवारों की खुशियां

वहीं, स्थानीय निवासी सत्येंद्र ने अपने परिवार के कई बच्चों को खोने का दर्द बयां किया। उन्होंने बताया कि उनके भाई के पोते, तीन पोतियां और उनकी अपनी छोटी बच्ची भी नदी में डूब गईं। सत्येंद्र के मुताबिक, रात में हादसे की खबर मिलते ही वे घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो चुका था। उन्होंने बताया कि बिंदेश्वर नाम के एक व्यक्ति ने पानी में कूदकर तीन बच्चों को बचाया और फिर दोबारा लोगों को बचाने की कोशिश की। सत्येंद्र ने भी बच्चों को पानी के ऊपर संभालने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने वयस्कों को बाहर निकालना चाहा तो वे उन्हें भी पानी में खींचने लगे। उन्होंने कहा कि नाव पर करीब 20 लोग सवार थे। इस हादसे ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है और पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है।