रामकृपाल यादव ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर शासन किया है। इसके बावजूद आज वही पार्टी जातिवाद के मुद्दे पर सवाल उठा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस खुद जातिवादी सोच को बढ़ावा देती रही है। मंत्री के मुताबिक, बीजेपी किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सभी लोगों के लिए काम करती है और हर किसी का सम्मान करती है। उनके इस बयान के जरिए बीजेपी ने जाति आधारित राजनीति को लेकर कांग्रेस के सवालों पर पलटवार करने की कोशिश की।