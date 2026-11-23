बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। (फाइल फोटो-IANS)
Casteism Controversy: जातिवाद को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव एक बार फिर सामने आया है। बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को ही जातिवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी बता दिया। उन्होंने कहा कि देश में अगर कोई पार्टी जातिवादी सोच रखती है तो वह कांग्रेस है। इसके उलट बीजेपी सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है।
रामकृपाल यादव ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर शासन किया है। इसके बावजूद आज वही पार्टी जातिवाद के मुद्दे पर सवाल उठा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस खुद जातिवादी सोच को बढ़ावा देती रही है। मंत्री के मुताबिक, बीजेपी किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सभी लोगों के लिए काम करती है और हर किसी का सम्मान करती है। उनके इस बयान के जरिए बीजेपी ने जाति आधारित राजनीति को लेकर कांग्रेस के सवालों पर पलटवार करने की कोशिश की।
राहुल गांधी लगातार जाति और सामाजिक हिस्सेदारी से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच अक्सर बयानबाजी होती रहती है। अब रामकृपाल यादव ने कांग्रेस पर ही जातिवाद फैलाने का आरोप लगाकर राहुल गांधी के सवालों का जवाब दिया है। उनके इस बयान से बिहार की राजनीति में जातिवाद को लेकर बहस तेज हो गई है।
रामकृपाल यादव ने भारत और नेपाल के रिश्तों पर भी बात की। अयोध्या और नेपाल के जनकपुर के बीच प्रस्तावित यात्री ट्रेन को लेकर उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के पुराने रिश्ते और मजबूत होंगे।
मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव रहा है। दोनों देश अच्छे पड़ोसी और मित्र हैं। इनके बीच व्यापारिक रिश्ते भी काफी अहम हैं। उन्होंने नेपाल के नेता बालेन शाह की भारत यात्रा का स्वागत करते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के संबंधों को और मजबूती मिलेगी। रामकृपाल यादव ने उम्मीद जताई कि भारत और नेपाल के बीच दोस्ती आगे भी इसी तरह मजबूत होती रहेगी।
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पटना
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