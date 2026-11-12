‘बिहार में कोई गरीब भूखा न सोए’, BPL परिवारों को राशन कार्ड बांटने के बाद बोले CM सम्राट चौधरी

मुख्यमंत्री ने चुनावों में BJP-JDU की जीत को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि गांवों में 1.92 करोड़ लोगों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लोग पूछते हैं कि मोदी और नीतीश बार-बार चुनाव कैसे जीतते हैं, तो यही इसका फॉर्मूला है।सम्राट चौधरी ने कहा कि जनता ही असली मालिक है और वही तय करती है कि किसे सत्ता में लाना है और किसे बाहर करना है।